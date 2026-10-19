von Robert Jakob Moneycab.com: Herr Zappia, im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 hat sich der Konzerngewinn auf 18,4 Millionen Franken vervierfacht. Was macht die MCH anders? Andrea Zappia: Für uns ist das EBITDA die entscheidende Kennzahl, weil es die operative Leistungsfähigkeit unseres Geschäfts am besten abbildet. Und hier haben wir im ersten Halbjahr deutlich zugelegt: Das EBITDA hat sich gegenüber dem Vorjahr von 18,9 auf 34,3 Millionen Franken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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