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Blokees präsentiert über 900 Produkte auf der China Toy Expo 2026 und stärkt weiterhin deren Wettbewerbsfähigkeit



22.10.2026 / 13:55 CET/CEST

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SHANGHAI, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Vom 21. bis 23. Oktober präsentierte Blokees, eine Marke für Charakterspielzeug zum Zusammenbauen, auf der China Toy Expo 2026 mehr als 900 Produkte aus seinen beiden Kernkategorien Blokees Model Kits und BLOKEES WHEELS und verdeutlichte damit die kontinuierliche Erweiterung seines Produktportfolios durch Innovation. Für Sammler von Heldenfiguren präsentierte Blokees nahezu 40 Produkte aus den Serien HERO5, HERO8, HERO10 und weiteren Reihen, die auf weltweit bekannten IPs wie Ultraman, Kamen Rider, Transformers und Mega Man sowie der hauseigenen IP Hero Infinity basieren. Mehr als 30 Produkte feierten ihr Debüt, darunter Mega Man HERO10 Series 1, womit die Mega-Man-IP erstmals innerhalb der HERO10-Serie kommerziell genutzt wurde. Für Sammler von Modellbausätzen präsentierte Blokees nahezu 50 Produkte aus den Serien Champion, Champion Lite, Fantastic und Legend, die auf 13 weltweit bekannten IPs wie Transformers, Saint Seiya, Naruto, Hatsune Miku und Pokémon sowie der hauseigenen IP Hero Infinity basieren. Nahezu zehn neue Produkte feierten ihr Debüt. Blokees präsentierte außerdem DaaLaMode, das bewegliche Figuren mit individuell gestaltbaren Outfits verbindet, sowie TERRAVENTURE, eine auf Jurassic World basierende Serie mit Tiermotiven. Vier TERRAVENTURE-Produkte feierten ihr Debüt und erweiterten damit das Portfolio. BLOKEES WHEELS präsentierte seine C-, E- und S-Serien, die Zusammenbauen, Spielen, Sammeln sowie individuelles Gestalten miteinander verbinden. Die Transformers C05 und CT04 feierten ihr Debüt als vollfarbige Prototypen, nachdem sie zuvor auf dem Wonder Festival als graue Prototypen vorgestellt worden waren, und demonstrierten damit ihre Entwicklung von Designkonzepten zu endgültigen Produktformen. Blokees stärkt seine Innovationskraft kontinuierlich durch Forschung und Entwicklung. Zum 30. Juni 2026 verfügte das Unternehmen über 559 erteilte Patente in China, 25 erteilte Patente im Ausland sowie 85 chinesische Erfindungspatente. Durch BFC (Blokees Family Creator) erweitert Blokees das Produkterlebnis um das kreative Gestalten und Teilen. Der vierte BFC Creation Contest 2026 hat inzwischen 22 Länder und Regionen erreicht, mit ausgewählten Werken der Teilnehmer, die auf der Messe ausgestellt wurden. Geleitet von der Strategie "Universally appealing, Stepwise pricing, Globally promoting" (breit ansprechend, stufenweise Preisgestaltung, globale Vermarktung) wird Blokees auch weiterhin innovative Forschung und Entwicklung mit weltweit bekannten IPs kombinieren, um Spielern weltweit vielfältigere Produkte sowie Erlebnisse zu bieten. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/blokees-prasentiert-uber-900-produkte-auf-der-china-toy-expo-2026-und-starkt-weiterhin-deren-wettbewerbsfahigkeit-302916889.html



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