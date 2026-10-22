ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP nach Quartalszahlen des Softwarekonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Die gute Geschäftsdynamik halte an, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Doch dem starken Auftragsbestand stünden höhere Forschungs- und Entwicklungskosten im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) gegenüber./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007164600
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