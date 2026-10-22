Gute Quartalszahlen haben die Aktien von Sartorius am Donnerstag im Xetra-Handel zeitweise um bis zu 6% nach oben getrieben. Mit bis zu 276,70 Euro erreichten die Papiere ein Hoch seit Januar 2025 und übersprangen knapp das bisherige 21-Monatshoch von 276,10 Euro aus dem Februar 2025. Im Verlauf ließ der Schwung wieder nach, zuletzt lag das Plus noch bei 3%. Trägt das starke Laborgeschäft die Aktie nachhaltig auf ein neues Niveau? Laborgeschäft übertrifft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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