Windows 11 soll auf PCs und Laptops mit weniger Arbeitsspeicher künftig besser laufen. Das Update auf 26H2 gibt schon einen Vorgeschmack darauf, wie sich die Verbesserungen auf Geräte mit weniger Speicher auswirken. Seit August 2026 arbeitet Microsoft daran, Windows 11 effizienter zu gestalten. Damals hatte das Unternehmen versprochen, dass gerade Geräte mit acht Gigabyte RAM davon stark profitieren sollen. Wie genau diese Speicheroptimierung aussehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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