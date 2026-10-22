Krypto News am 21. Oktober, Solana startet Alpenglow und der SOL Kurs steigt auf 108 Dollar

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Die wichtigsten Krypto News des Tages kommen von Solana, denn am Mittwoch ging dort das größte Upgrade seit dem Start im Jahr 2020 live. Transaktionen sollen nun nach rund 150 Millisekunden endgültig sein statt nach 12,8 Sekunden. SOL legte um knapp 2,5 Prozent auf 107,69 Dollar zu. Trotzdem liegt der Coin noch mehr als 60 Prozent unter seinem Rekordhoch. Kann ein schnelleres Netzwerk diese Lücke schließen, und wer profitiert am Ende wirklich von solchen Krypto News? Die Antwort führt weg von den großen Namen und hin zu einer Frage, die kleine Anleger direkt betrifft.

Krypto News zu Solana, Alpenglow ersetzt das alte Abstimmungssystem

Laut The Crypto Times wurde Alpenglow am 21. Oktober bei Slot 459.653.000 in Epoche 1064 auf dem Mainnet aktiviert. Das Upgrade ersetzt TowerBFT, das seit 2020 lief, durch ein neues System namens Votor. Validatoren geben ihre Stimmen dabei nicht mehr direkt auf der Blockchain ab, was den Weg zur endgültigen Bestätigung verkürzt. Anza-Chef Brennan Watt nannte Alpenglow das ehrgeizigste Blockchain-Upgrade seit dem Merge von Ethereum. Erste Werte auf dem Dashboard zeigten allerdings noch eine Finalität von 6,6 Sekunden bei rund 4.721 Transaktionen pro Sekunde.

Der Solana Kurs reagierte verhalten. Laut 24/7 Wall St schwankte SOL im Oktober zwischen 100 und 124 Dollar und lag bis zum 20. Oktober 9,9 Prozent im Minus. Börsendaten von OKX zeigen den Coin jetzt bei 107,69 Dollar und einem Börsenwert von rund 63,5 Milliarden Dollar. Damit notiert SOL rund 64 Prozent unter dem Rekordhoch von etwa 296 Dollar aus dem Januar 2025. Sollte Alpenglow auf Probleme stoßen oder ETF-Abflüsse anhalten, könnte SOL laut dem Bericht erneut das Oktobertief bei 100 Dollar testen. Für die Krypto News dieser Woche bleibt deshalb entscheidend, ob echte Nutzung der neuen Geschwindigkeit folgt.

Ein neues Rekordhoch bräuchte von hier aus mehr als das 2,7-Fache, und solche Anstiege dauern bei einem Netzwerk dieser Größe eher Quartale als Wochen. Diese Krypto News zeigen deshalb vor allem, dass Größe auch bremsen kann. Kleine Anleger suchen dagegen oft etwas anderes, nämlich einen Einstieg, der noch vor dem großen Publikum liegt.

Abseits der Krypto News über Solana, Pepeto betreibt seine Börse schon vor dem Listing

Alpenglow macht Solana schneller, aber nicht kleiner. Upgrades wie dieses sind für Banken, Finanzhäuser und große Firmen gemacht. Während diese Krypto News Schlagzeilen machen, braucht ein kleiner Käufer etwas Einfacheres, nämlich ein Projekt, dessen Produkt bereits arbeitet, bevor der Token überhaupt gelistet ist.

Hinter Pepeto steht ein Meme-Coin, der im Presale verkauft wird und schon eine eigene Börse besitzt, die alle Memecoins unter einem Dach aufnehmen soll. Die meisten Presale-Token tun bis zum Listing nichts, sie warten, und mit ihnen wartet der Käufer. Bei Pepeto läuft PepetoSwap, die Börse des Projekts, bereits live und erhebt keine Tauschgebühr. Wer früh einsteigt, könnte seine Token nach dem Listing handeln, ohne einen Anteil an die Börse abzugeben. Bevor ein Dollar in den Presale floss, hat SolidProof den kompletten Code von Pepeto geprüft und bestätigt, was Käufern eine Sicherheit gibt, die viele neue Projekte nicht vorweisen können.

Die Rechnung dahinter ist einfach. Bei einem Preis von 0,000000188 Dollar erhält man für 8.000 Dollar rund 42,6 Milliarden Token. Analysten halten von dieser Stufe aus einen Anstieg um das 200-Fache für möglich, denn die Börse arbeitet bereits und die Notierung bei Binance steht bevor. Sollte diese Einschätzung eintreffen, wäre die Position rund 1,6 Millionen Dollar wert. Versprechen kann das niemand, doch diese Rechnung gilt nur, solange die aktuelle Stufe offen ist.

Der Presale hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während das Listing noch aussteht. Jede Stufe endet nach Zeitplan oder beim Erreichen eines Ziels, und die nächste kostet mehr. Wer zu lange auf die nächsten Krypto News wartet, könnte deshalb denselben Einstieg später nur noch teurer bekommen.

Fazit

Die Krypto News des Tages zeigen Solanas Technik, doch bei mehr als 63 Milliarden Dollar Börsenwert bewegt sich SOL nur langsam. Ein kleiner Käufer braucht keine Milliarden, denn schon 8.000 Dollar sichern in der aktuellen Stufe rund 42,6 Milliarden Pepeto-Token. Wie viel ein früher Einstieg wert ist, zeigten schon die Krypto News vom März 2020, als frühe Käufer bei der Solana-Auktion laut der Solana Foundation 0,22 Dollar pro Coin zahlten, und heute notiert SOL bei rund 108 Dollar, fast das 500-Fache. Sie alle kauften, solange der Verkauf noch offen war. Genau diese Entscheidung steht heute auf der offiziellen Pepeto-Website offen, doch jede Stufe, die schließt, macht den Einstieg teurer.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeuten die Krypto News zu Alpenglow für Solana?

Alpenglow senkt die Finalität von Solana von 12,8 Sekunden auf etwa 150 Millisekunden. SOL notiert danach bei 107,69 Dollar, rund 64 Prozent unter dem Rekordhoch.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Meme-Coin mit der live laufenden Börse PepetoSwap ohne Tauschgebühr, geprüft von SolidProof. Der Presale läuft über die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.net.