ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hermes nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 1168 Euro belassen. Das Wachstum des Luxusgüterkonzerns aus eigener Kraft habe trotz der schon zuvor gesunkenen Erwartungen enttäuscht, schrieb Zuzanna Pusz am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dies schüre Sorgen für das Schlussquartal und das kommende Jahr, insbesondere angesichts der jüngsten Ereignisse in Frankreich./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000052292
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