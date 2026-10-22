NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nokia nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,80 Euro belassen. Der Umsatz und die vergleichbare Bruttomarge des Netzwerkausrüsters lägen knapp über den Erwartungen, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. 2027 sollte sich das Wachstum mit optischen und IP-Netzen den Finnen zufolge beschleunigen. Trotz des starken Ausblicks sehe er für die kommenden Quartale noch Luft nach oben./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FI0009000681
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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