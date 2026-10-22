NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 307 Euro belassen. James Vane-Tempest attestierte dem Laborausrüster in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung ein starkes drittes Quartal. Im Laborgeschäft (LPS) seien die Erwartungen deutlich übertroffen worden./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:08 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:08 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007165631
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:08 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:08 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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