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Die Tron Prognose steht vor einem Rätsel, denn das TRON-Netzwerk hat im dritten Quartal Stablecoins im Wert von 2,21 Billionen Dollar bewegt. Der TRX-Kurs legte am Mittwoch trotzdem nur 0,5 Prozent auf 0,3325 Dollar zu. Wie kann ein Netzwerk Rekorde aufstellen, während der Preis seit Wochen auf der Stelle tritt? Und was bedeutet das für Anleger, die mehr wollen als ein paar Prozent im Monat? Die Antwort steckt in einer Zahl, die in fast jeder Tron Prognose untergeht.

Tron Prognose für TRX zwischen Rekordnutzung und engem Kursband

Für die Tron Prognose liefert Crypto Briefing zuerst starke Zahlen, denn TRON hat zwischen Juli und September rund 1,10 Milliarden Transaktionen verarbeitet, 33,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Wert der abgewickelten Stablecoins kletterte auf 2,2126 Billionen Dollar, getragen vor allem von USDT.

Am Kurs lässt sich dieser Erfolg kaum ablesen, denn TRX notiert laut CoinGecko bei 0,3325 Dollar. Nach der Analyse von U.Today bewegt sich der Coin seit dem Hoch nahe 0,375 Dollar Ende Mai in einem engen Band zwischen 0,32 und 0,35 Dollar. Die wichtigste Unterstützung liegt beim 200-Tage-Durchschnitt nahe 0,3285 Dollar, der Widerstand bei etwa 0,334 Dollar. Erst ein klarer Ausbruch aus dieser Zone dürfte die nächste Richtung für die Tron Prognose festlegen.

Für die langfristige Tron Prognose bleibt der Spielraum begrenzt, denn TRX bringt bereits rund 31,6 Milliarden Dollar Marktwert auf die Waage. Für eine Verdopplung müssten weitere 31 Milliarden Dollar in den Coin fließen. Die Daten zeigen aber, wie viel Geld günstigen Transfers folgt, während Coins zwischen verschiedenen Blockchains oft teuer und langsam wandern. Genau dort, wo das Modell von TRON endet, könnte die nächste große Chance für frühe Anleger beginnen.

Pepeto liefert, was TRON zwischen den Blockchains fehlt

Die Tron Prognose zeigt, wie viel Kapital günstigen Transfers folgt, und ein ruhiger Markt wie dieser ist oft genau die Zeit, in der neue Projekte darauf aufbauen. Pepeto, entwickelt vom Mitgründer des ursprünglichen Pepe-Coins, wächst gerade in diesem ruhigen Abschnitt. Der Token kostet im Presale 0,000000188 Dollar, also einen Preis aus einer frühen Phase, obwohl seine Produkte bereits laufen.

Coins zwischen Blockchains zu verschieben kostet anderswo oft 15 bis 50 Dollar und kann Minuten oder Stunden dauern. Die Brücke von Pepeto verlangt dagegen null Gebühren, nur Gas fällt an, und eine Übertragung ist in weniger als 60 Sekunden erledigt. Ein Transfer dauerte nur 41 Sekunden, ohne Gebühr und ohne Wartezeit, und genau dieses fertige Produkt steckt bereits hinter dem frühen Presale-Preis.

Ihre Coins werden auf der ersten Kette in einem geprüften Vertrag gesperrt, und sobald diese Sperre auf der Blockchain nachgewiesen ist, entsteht dieselbe Menge auf der zweiten Kette. Es gibt keinen verpackten Ersatztoken, sodass die Gesamtmenge auf jeder Kette gleich bleibt und jeder Coin auf der anderen Seite echt ist. Scheitert eine Übertragung, wird die Sperre automatisch aufgehoben und das Geld kommt zurück. Während gescheiterte Brücken anderswo Geld für immer festgesetzt haben, verwahrt bei Pepeto kein Unternehmen Ihre Coins und niemand muss eine Übertragung von Hand freigeben.

Die Brücke läuft auf Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum, und die Börse PepetoSwap verlangt 0,00 Prozent Handelsgebühr. Anderswo hat jeder Schritt seinen Preis, hier zahlen Sie keine Gebühr. Im Presale sind bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar zusammengekommen, und mit jeder neuen Stufe steigt der Preis. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, sodass Käufer auf eine unabhängige Sicherheitsprüfung bauen können. Nach Angaben des Projekts rückt ein Listing bei Binance inzwischen näher. Für Käufer, die lieber früh dabei sind, als später hinterherzulaufen, könnte jede abgeschlossene Stufe zählen, denn sie kommt nicht zurück.

Fazit

Die Tron Prognose zeigt ein starkes Netzwerk, doch ruhige Großwerte verdoppeln sich selten schnell, deshalb lohnt der Blick auf Pepeto. TRX ist für stetige Arbeit bewertet, nicht für einen plötzlichen Sprung. Sein Mitgründer brachte den ersten Pepe-Coin ohne jedes Produkt auf mehr als 11 Milliarden Dollar Bewertung. Das Pepe-Hoch von 0,00002825 Dollar liegt rund 150-mal über dem Stufenpreis von Pepeto, und beide Coins zählen etwa 420 Billionen Token. Diesmal stehen eine fertige Brücke und eine Börse hinter dem Meme, und wiederholt sich das Muster, wären Sie früh dabei, ohne Versprechen. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den Abstand zum späteren Listing-Preis, denn die nächste Stufe kostet bereits mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Tron Prognose nach den aktuellen Daten aus?

Die Tron Prognose bleibt kurzfristig neutral, solange TRX zwischen 0,3285 und 0,334 Dollar handelt, ein Ausbruch nach oben öffnet den Weg bis 0,35 Dollar.

Was ist Pepeto und wo kann man am Presale teilnehmen?

Pepeto ist ein Meme-Coin im Presale vom Mitgründer des ursprünglichen Pepe-Coins, mit gebührenfreier Brücke und SolidProof-Audit, erhältlich über die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.net.