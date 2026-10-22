Wer Carplay in Kombination mit Google Maps nutzt, darf sich über eine Neuerung freuen. Google gibt seine KI auch für das Apple-Ökosystem frei. Was mit Gemini möglich ist. Android-User:innen dürfen schon seit geraumer Zeit auf die KI-Features von Gemini zugreifen, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind. Der KI-Assistent kann während der Fahrt mit Android Auto eine Reihe von Aufgaben übernehmen und wird dank Personal Intelligence jetzt auch noch schlauer, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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