Original-Research: Advanced Blockchain AG - von GBC AG



22.10.2026 / 16:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu Advanced Blockchain AG Unternehmen: Advanced Blockchain AG ISIN: DE000A0M93V6 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Fortschritte bei Polymer, peaq und Silencio stützen die Investmentthese Die jüngsten Fortschritte im Beteiligungsportfolio unterstützen die langfristige Investmentthese der Advanced Blockchain AG. Polymer meldete Anfang Oktober ein kumuliertes Cross-Chain-Transfervolumen von 3,74 Mrd. USD; das monatliche Volumen stieg von rund 100 Mio. USD im Dezember 2025 auf mehr als 500 Mio. USD im September 2026. Bei peaq unterstreicht die Zusammenarbeit mit Doosan Robotics das industrielle Anwendungspotenzial. Silencio zeigt bereits kommerzielle Fortschritte: Der Umsatz der Voice-AI-Sparte erhöhte sich von rund 0,10 Mio. USD im ersten Quartal auf rund 0,30 Mio. USD im zweiten Quartal 2026. Diese Entwicklungen können die wirtschaftlichen Perspektiven der von ABAG gehaltenen Beteiligungen und Tokenrechte verbessern. Parallel konkretisiert die Gesellschaft ihre operative Neuausrichtung unter ABAG 2.0. FinPro soll als Tokenisierungsplattform reaktiviert und um ausgewählte Beteiligungsaktivitäten ergänzt werden. Bei ABX Analytics sind Projekt- und Budgetplanung abgeschlossen und Fördermittel beantragt. Nutrivo befindet sich nach erfolgreicher Machbarkeitsphase in der Entwicklung einer ersten nutzbaren Produktversion. Daraus entstehen zusätzliche Erlösmöglichkeiten, deren wirtschaftlicher Beitrag jedoch erst mit der erfolgreichen Kommerzialisierung sichtbar werden wird. Die Halbjahreszahlen der Muttergesellschaft zeigen weiterhin eine angespannte Ertragslage. Die Umsatzerlöse gingen um 33,8 % auf 89,4 T€ zurück (VJ: 135,0 T€). Höhere Personalaufwendungen sowie Rechts- und Beratungskosten belasteten das Ergebnis. Das EBITDA verschlechterte sich auf -661,3 T€ (VJ: -539,4 T€), der Halbjahresfehlbetrag auf -703,5 T€ (VJ: -586,1 T€). Das Insourcing bislang externer Aufgaben soll künftig Entlastungen ermöglichen, die sich in den vorliegenden Zahlen noch nicht nachweisen lassen. Das Eigenkapital sank gegenüber dem Jahresende 2025 von 5,40 Mio. € auf 4,69 Mio. €, die Eigenkapitalquote von 56,6 % auf 50,3 %. Die Barmittel der AG verringerten sich von 104,9 T€ auf 1,9 T€. Diese Angaben betreffen den Einzelabschluss und erlauben keine abschließende Beurteilung der gesamten Gruppenliquidität. Ein wesentlicher Teil des Portfolios liegt bei Incredulous Labs. Für die Finanzierung bleiben deshalb tatsächlich verfügbare Portfoliorückflüsse, konzerninterne Zahlungen und gegebenenfalls zusätzliche Finanzierungen entscheidend. Wir bewerten die Gruppe weiterhin anhand eines Adjusted-NAV-Ansatzes, der eine teilweise Wertaufholung ausgewählter Beteiligungen und Tokenrechte berücksichtigt. Vom angesetzten Bruttovermögenswert von 14,70 Mio. € ziehen wir 5,10 Mio. € für Verpflichtungen und Finanzierungsrisiken sowie 1,49 Mio. € für den Barwert zukünftiger Netto-Holdingkosten ab. Daraus ergibt sich ein Adjusted NAV von 8,11 Mio. €. Der reduzierte Holdingkostenansatz setzt nachhaltige Einsparungen und eine geringere Nettokostenbelastung voraus. Unter den zugrunde gelegten Annahmen bestätigen wir das Rating KAUFEN mit einem gerundeten Kursziel von 2,00 €. Die Wertrealisierung bleibt wesentlich von den Tokenmärkten, erfolgreichen Monetarisierungen und der Umsetzung von ABAG 2.0 abhängig.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20261022_Note_ABAG



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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm



Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research erstellt.

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Fertigstellung: 22.10.2026 (15:00 Uhr)

Erste Weitergabe: 22.10.2026 (16:00 Uhr)



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