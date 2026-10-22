Cardano Kurs steigt am 21. Oktober auf 0,23 Dollar, doch Analysten warnen bei ADA vor einem Fall auf 0,17 Dollar

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Der Cardano Kurs hat am Mittwoch rund 3 Prozent zugelegt und notiert laut OKX bei 0,2301 Dollar. Auf den ersten Blick wirkt das wie eine Erholung nach einer schwachen Woche. Doch genau jetzt zeigt ein wichtiger Indikator ein Verkaufssignal, das zuletzt im Mai einen Einbruch von 46 Prozent einleitete. ADA liegt damit noch immer rund 93 Prozent unter seinem Rekord von 3,10 Dollar aus dem Jahr 2021. Ist die Erholung im Cardano Kurs echt, oder ist sie nur die Ruhe vor dem nächsten Rutsch? Und wo finden Anleger noch echtes Potenzial, wenn selbst große Coins kaum vom Fleck kommen?

Cardano Kurs hält 0,21 Dollar, doch der SuperTrend für ADA dreht auf Verkauf

Der Cardano Kurs schwankte am Mittwochmorgen zwischen 0,2147 und 0,2260 Dollar. Analyst Ali Martinez meldete am 20. Oktober, dass der SuperTrend-Indikator für ADA auf bärisch gedreht hat, wie crypto.news berichtet. Das letzte vergleichbare Signal erschien am 22. Mai und ging einer Korrektur von 46 Prozent voraus. Martinez betont allerdings, dass ein Signal noch keinen Bruch bedeutet.

Für den Cardano Kurs entscheidend ist die Marke von 0,21 Dollar, die untere Grenze eines steigenden Kurskanals. Ein Tagesschluss darunter könnte den Weg bis 0,17 Dollar öffnen, was ein Minus von rund 24 Prozent wäre. Nach oben stößt der Cardano Kurs auf Widerstände bei 0,2255 und 0,2394 Dollar, wo die gleitenden Durchschnitte über 9 und 21 Tage verlaufen. Optimistischer ist Analyst AltWolf, der laut The Crypto Basic einen Aufwärtstrend seit den Tiefs im Juli bei 0,14 Dollar sieht. Hält diese Linie, wäre ein Anstieg auf 0,50 Dollar denkbar, ein Plus von rund 122 Prozent.

Selbst dieses optimistische Szenario zeigt die Grenze eines Coins mit einem Börsenwert von rund 8,6 Milliarden Dollar. Jede Verdopplung braucht Milliarden an frischem Kapital, und eine Rückkehr zum Rekord würde mehr als das 13-fache des heutigen Cardano Kurses verlangen. Wer heute noch auf einen großen Hebel hofft, fragt sich deshalb zu Recht, wo dieser früh im Zyklus noch zu finden ist.

Pepeto steht heute dort, wo ADA 2020 stand, mit einer Bridge ohne Gebühr

Genau hier setzt Pepeto an, ein Memecoin im Presale, der bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Während der Cardano Kurs für jeden Prozentpunkt Milliarden bewegen muss, steht Pepeto noch vor dem Listing und damit am Anfang seiner Kursgeschichte. Und wer so früh einsteigt, will seine Coins auch selbst in der Hand behalten, statt sie einer Firma zu überlassen.

Pepeto ist so gebaut, dass zu keinem Zeitpunkt eine Firma die Token verwahrt. Neben der eigenen Börse läuft bereits eine Bridge, die Token zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum bewegt. Die Token werden auf einer Chain in einem geprüften Vertrag gesperrt, und erst wenn diese Sperre auf der Blockchain bewiesen ist, entsteht dieselbe Menge auf der anderen Chain. Es gibt keine Schuldscheine, die Menge bleibt auf jeder Chain gleich, und am Ziel kommt der echte Token an.

Eine Testüberweisung dauerte 41 Sekunden, und scheitert ein Transfer, wird die Sperre automatisch aufgehoben. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Vorgang, brauchen teils Stunden und können Gelder bei Fehlern dauerhaft blockieren. Bei Pepeto kostet die Bridge null Dollar, bezahlt wird nur die Netzwerkgebühr. Für Vertrauen sorgt SolidProof, das den gesamten Code geprüft und verifiziert hat, bevor der Presale überhaupt startete, sodass Käufer keinem unbekannten Vertrag blind vertrauen müssen.

Der Blick auf Cardano selbst ist lehrreich, denn ADA stieg von 1,91 Cent im März 2020 auf 3,10 Dollar im September 2021, mehr als das 160-fache seines Tiefs. Pepeto steht noch früher, ist nicht gelistet und kostet derzeit 0,000000188 Dollar pro Token, wobei der Preis mit jeder Stufe steigt. Einige Analysten halten nach dem Listing das 100-fache für denkbar, womit aus 1.000 Dollar rechnerisch 100.000 Dollar werden könnten, versprechen kann das aber niemand. Für Käufer, die früh einsteigen und ihre Coins selbst kontrollieren wollen, dürfte Pepeto deshalb zu den stärksten Chancen vor dem Listing zählen.

Fazit

Der Cardano Kurs zeigt, wie zäh die Erholung eines großen Coins verläuft. Ein Coin mit über 8 Milliarden Dollar Börsenwert liefert selten noch das 100-fache. Die ersten Käufer von Pepe stiegen ein, bevor die Masse hinsah, und der Mitgründer von Pepeto hat genau diesen Coin gebaut. Diesmal stehen eine funktionierende Börse und eine Bridge ohne Gebühr hinter dem Projekt. Auf der offiziellen Pepeto-Website gilt heute noch der günstigste Einstieg. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den Preis, von dem aus Analysten das mögliche 100-fache rechnen, während jedes Zögern die nächste, teurere Stufe näher rückt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie entwickelt sich der Cardano Kurs nach dem neuen Verkaufssignal?

Der Cardano Kurs notiert bei rund 0,23 Dollar und hält damit die wichtige Unterstützung bei 0,21 Dollar. Fällt ADA auf Tagesbasis darunter, sehen Analysten ein Risiko bis 0,17 Dollar, während eine Erholung bis 0,50 Dollar möglich bleibt.

Welcher neue Coin bewegt Token ohne Gebühr zwischen Blockchains?

Pepeto bewegt Token mit seiner Bridge ohne Gebühr zwischen fünf Blockchains und betreibt eine eigene Börse, deren Code SolidProof geprüft hat. Jede neue Stufe auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.net kostet mehr.