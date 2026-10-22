DJ PTA-News: Rapid Dose Therapeutics Inc.: Rapid Dose Therapeutics liefert QuickStrip-Produktionslinie an die cGMP-Anlage von Callan JMB in Texas

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Rapid Dose Therapeutics Inc.: Rapid Dose Therapeutics liefert QuickStrip-Produktionslinie an die cGMP-Anlage von Callan JMB in Texas

Burlington (pta000/22.10.2026/16:04 UTC+2)

BURLINGTON, Ontario - 21. Oktober 2026 - Rapid Dose Therapeutics Corp. ("RDT" oder das "Unternehmen") (CSE: DOSE) (OTCQB: RDTCF), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Technologie zur Verabreichung oraler Dünnfilm-Arzneimittel spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es eine komplette QuickStrip-Produktionslinie an Callan JMB Inc. (NASDAQ: CJMB) ("Callan JMB") ausgeliefert hat, die in dessen cGMP-Anlage in Texas, USA, installiert werden soll.

Die Lieferung ist ein weiterer Schritt im Rahmen der Zusammenarbeit, die in der Mitteilung von Callan JMB vom 13. November 2025 skizziert wurde. Darin wurde eine vorläufige Vereinbarung zur Installation von Produktionsanlagen für orale Dünnfilm-Arzneimittel in der texanischen Anlage beschrieben, während die Unternehmen über die operativen Modalitäten verhandeln.

Die geplante Zusammenarbeit vereint die firmeneigene QuickStrip-Technologie und die Produktionsanlagen von RDT mit den Kompetenzen von Callan JMB in den Bereichen cGMP-konforme Lagerung, Lizenzierung, Zertifizierung und pharmazeutischer Vertrieb. Die geplante Installation soll die potenzielle Produktion von schnell löslichen oralen Dünnfilmen in den USA unterstützen, vorbehaltlich endgültiger Vereinbarungen, der Qualifizierung der Anlagen und der geltenden behördlichen Anforderungen.

QuickStrip ist die firmeneigene Plattform von RDT zur Verabreichung oraler Dünnfilme, die darauf ausgelegt ist, Wirkstoffe über Streifen zu verabreichen, die sich schnell im Mund auflösen. Die Produktionslinie ist für die Herstellung dieser oralen Dünnfilme für potenzielle Anwendungen im Pharma- und Verbrauchergesundheitsmarkt konzipiert.

"Die Auslieferung unserer QuickStrip-Produktionslinie ist ein wichtiger Schritt, um unsere Fertigungstechnologie näher an den US-Markt heranzuführen", sagte Mark Upsdell, CEO von Rapid Dose Therapeutics. "Durch die Kombination der oralen Dünnfilmtechnologie von RDT mit den Kompetenzen von Callan JMB im Bereich der Gesundheitslogistik sehen wir eine Chance, die künftige Produktion in den USA zu unterstützen. Angesichts sich wandelnder Handelspolitiken und Zölle, die grenzüberschreitende Aktivitäten erschweren, steht diese Initiative im Einklang mit unserer übergeordneten Strategie, unsere Präsenz auf dem US-Markt zu stärken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Callan JMB, während wir diese Kooperation weiter vorantreiben."

Die Zusammenarbeit erfolgt vor dem Hintergrund eines wachsenden Interesses an Technologien zur Verabreichung von Medikamenten in Form oraler Dünnfilme. Laut Straits Research1wird der weltweite Markt für orale Dünnfilme bis 2034 voraussichtlich ein Volumen von 7,95 Milliarden US-Dollar erreichen, was die steigende Nachfrage nach alternativen Darreichungsformen widerspiegelt. Vor diesem Branchenhintergrund stellt die geplante Produktionsinitiative von RDT in den USA einen Schritt zur Erweiterung der potenziellen Produktionskapazitäten und zur Erschließung künftiger kommerzieller Möglichkeiten dar.

Die nächsten Schritte umfassen die Aushandlung endgültiger betrieblicher Vereinbarungen sowie die Planung der Installation und Qualifizierung der Anlagen. Die Lieferung bedeutet noch nicht den Beginn des Produktionsbetriebs in der Anlage, und jede zukünftige Produktion unterliegt weiterhin den geltenden vertraglichen, technischen und behördlichen Anforderungen.

Quelle Straits Research, Markt für orale Dünnfilme, 24. August 2026

Über Rapid Dose Therapeutics Corp.

Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das die Arzneimittelverabreichung durch Innovation revolutioniert. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, QuickStrip, ist eine dünne, im Mund lösliche Folie, die mit einer unbegrenzten Vielzahl von Wirkstoffen - darunter Nutrazeutika, Arzneimittel und Impfstoffe - angereichert werden kann, die schnell in den Blutkreislauf gelangen und so für ein rasches Einsetzen der Wirkstoffwirkung sorgen. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.rapid-dose.com.

Ansprechpartner für Investoren bei RDT

Mark Upsdell, CEO investorrelations@rapid-dose.com +1 416-477-1052

Über Callan JMB

Callan JMB Inc. (NASDAQ: CJMB) ist ein diversifiziertes Unternehmen in den Bereichen Logistik, Notfallvorsorge und kritische Infrastruktur, das Organisationen im Gesundheitswesen, Regierungsbehörden und kommerzielle Partner unterstützt. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Fulfillment, Lagerhaltung, Kühlkettenlogistik, Überwachung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Spezialverpackungen sowie Notfallvorsorge und -reaktion an, die darauf ausgelegt sind, kritische Produkte zu schützen, Lieferketten zu stärken und die Geschäftskontinuität zu gewährleisten. Durch sein Geschäftsportfolio, strategische Partnerschaften und Akquisitionen baut Callan JMB eine breit gefächerte Plattform auf, die die Bereiche Gesundheits- und Pharmalogistik, inländische Fertigung, Herstellung von Transformatoren und kritischen elektrischen Anlagen, Dienstleistungen für kritische Infrastruktur sowie Energieentwicklung umfasst.

Weitere Informationen finden Sie unter callanjmb.com.

Ansprechpartner für Investoren

Valter Pinto, Geschäftsführer KCSA Strategic Communications CallanJMB@kcsa.com 212.896.1254

Ansprechpartner für Medien

Arian Hopkins ahopkins@callanjmb.com

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Aussender: Rapid Dose Therapeutics Inc. 1121 Walkers Line ON L7N 2 Burlington Kanada Ansprechpartner: Mark Upsdell Tel.: +1 (416) 477-1052 E-Mail: mupsdell@rapid-dose.com Website: www.rapid-dose.com ISIN(s): CA75339A1012 (Aktie) Börse(n): - Weitere CSE Canadian Securities Exchange Handelsplätze:

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October 22, 2026 10:04 ET (14:04 GMT)