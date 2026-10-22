Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Schwache Tech-Zahlen und teures Öl belasten die US Börse

An der US Börse sorgt eine Gemengelage aus wieder anziehenden Energiepreisen und verhalten aufgenommenen Unternehmensprognosen für erneuten Abgabedruck. Zur Eröffnung des US-Handels geraten vor allem die Technologiewerte spürbar ins Hintertreffen: Die Futures auf den technologielastigen Nasdaq 100 (US100) büßen rund 1,8 - ein, während Indizes mit geringerem Tech-Anteil mehr Widerstandskraft aufbringen - der S&P 500 (US500) gibt um knapp 1 - nach, und der Dow Jones (US30) sowie der Nebenwerteindex Russell 2000 (US2000) notieren jeweils etwa 0,6 - im Minus. Für Marktbeobachter, die das Geschehen rund um Dow Jones, S&P 500 - Nasdaq 100 verfolgen, rücken neben der Zuspitzung im Nahen Osten vor allem entscheidende charttechnische Marken in den Fokus.

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