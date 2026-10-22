Mainz (ots) -ZDF/Das kleine Fernsehspiel und die MV Filmförderung setzen ihr 2022 gemeinsam initiiertes Förderprogramm "Fifty-Fifty" fort. Nachdem die Kooperation zuletzt bis 2026 vereinbart worden war, wird sie nun bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Für die Finanzierung von Nachwuchsfilmprojekten gilt weiterhin das paritätische "Fifty-Fifty"-Modell von ZDF und MV Filmförderung. Pro Partner ist innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren eine maximale Größenordnung von bis zu 600.000 Euro vorgesehen. Die Anzahl der geförderten Produktionen bleibt flexibel.Frank Zervos, Hauptredaktionsleiter Fernsehfilm/Serie I und Stellvertretender ZDF-Programmdirektor: "Wir freuen uns, dass das 'Fifty-Fifty-Programm' mit der MV Filmförderung in die Verlängerung geht. Es ist wichtig, Talente in der Region kontinuierlich zu fördern, und letztlich ist es ein Gewinn für alle Beteiligten."Olaf Jacobs, Geschäftsführer MV Filmförderung GmbH: "Talente aus Mecklenburg-Vorpommern konnten in den vergangenen Jahren mithilfe des Fifty-Fifty-Programms Geschichten im Land und aus dem Land umsetzen, die sonst nicht möglich gewesen wären. Dass mit dem Programm lange Finanzierungswege vermieden werden, ist gerade zurzeit besonders wertvoll."Förderung von jungen FilmtalentenZiel des "Fifty-Fifty"-Abkommens ist es, junge Filmtalente in und aus Mecklenburg-Vorpommern zu fördern. Die Vereinbarung richtet sich an Nachwuchstalente aus den Bereichen Regie, Buch und Produktion und legt einen besonderen Fokus auf zeitgenössische Projekte, die formal und inhaltlich neue Wege gehen. Unterstützt werden Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilme, Mischformen sowie Miniserien ab einer Länge von 40 Minuten.Mit der Fortführung des "Fifty-Fifty"-Abkommens mit der MV Filmförderung knüpft das ZDF an vergleichbare Vereinbarungen mit der MFG Baden-Württemberg, der Mitteldeutschen Medienförderung und HessenFilm an. Zügige Entscheidungen und kurze Finanzierungswege sollen die Realisierung von Projekten vereinfachen.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6376193