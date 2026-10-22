Luxuswerte haben am Donnerstag stärker nachgegeben. Die Hermes-Aktie büßt 5,3 Prozent ein und bewegt sich damit im Bereich ihrer Jahrestiefs. Nach Monaten der Schwäche steuert das Papier seit Jahresbeginn auf eine Kurshalbierung zu, und auch LVMH und Kering geben stärker nach als der Gesamtmarkt. Stehen die Quartalszahlen des Branchenprimus für eine Wende im Luxussektor, die vorerst ausbleibt? Zahlen bleiben hinter Erwartungen Nach Ansicht der Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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