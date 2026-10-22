Der Sternenhimmel in Vincent van Goghs Gemälde "Sternennacht" könnte auf einer Beobachtung am 22. Juli 1889 beruhen. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam aus Südkorea, das die Positionen von Himmelskörpern mit dem Gemälde verglichen hat. Schon in den 1980er-Jahren suchten zwei Forscher am Himmel nach Vorbildern für van Goghs Sternennacht: Albert Boime 1984 und Charles Whitney 1986. Doch ihre Ergebnisse widersprachen sich und führten zu keinem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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