Wer einen Kompass nutzt, rechnet mit einem beweglichen Magnetfeld, hält den geografischen Nordpol aber meist für einen festen Ort. Satellitendaten und Gesteinsanalysen zeigen jedoch, dass selbst der Boden unter den Ozeanen keine feste Größe ist. Die geografischen Pole der Erde verschieben sich derzeit mit einer per Satellit gemessenen Geschwindigkeit von rund zehn Zentimetern pro Jahr, was die durchschnittliche Driftgeschwindigkeit tektonischer Platten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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