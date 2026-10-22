Die FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH hat einen neuen Geschäftsführer: Seit dem 15.10.2026 hat Wolfgang Schreiner diese Aufgabe übernommen und verantwortet den Vertrieb im Versicherungsbereich der FondsKonzept AG. Zum 15.10.2026 ist Wolfgang Schreiner in die Geschäftsführung der FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH berufen worden. Auf seinem neuen Posten trägt er die Verantwortung für den Vertrieb im Versicherungsbereich der FondsKonzept AG. Im Fokus seiner Arbeit steht u. a., Maklerunternehmen in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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