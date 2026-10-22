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Der Bitcoin Kurs hat am Mittwoch zum ersten Mal seit Tagen die Schwelle von 84.000 Dollar überschritten und im Tageshoch fast 84.900 Dollar erreicht. Noch am Dienstag war die größte Kryptowährung auf 81.400 Dollar gefallen, als Chipwerte in Asien einbrachen. Seitdem sind mehr als 3.000 Dollar dazugekommen, getragen von frischem Geld aus US-Fonds. Gleichzeitig ist die Zone zwischen 84.000 und 85.000 Dollar seit Wochen eine Wand, an der jeder Anstieg abprallt. Ist das diesmal der echte Ausbruch oder nur ein weiterer Fehlstart? Die Antwort steckt in Zahlen, die viele Anleger übersehen.

Bitcoin Kurs zieht an, ETF-Gelder und bessere Stimmung treiben den Markt

Der Bitcoin Kurs lag laut Fortune am Mittwochmorgen um 8 Uhr New Yorker Zeit bei 83.404 Dollar. Das waren 2.147 Dollar mehr als 24 Stunden zuvor. Im Tagesverlauf ging es weiter nach oben, bis auf ein Tageshoch von 84.863 Dollar. Zuletzt kostete ein Bitcoin 84.546 Dollar, gut 2 Prozent mehr als am Vortag. Der Börsenwert stieg damit auf etwa 1,7 Billionen Dollar.

Ein wichtiger Treiber für den Bitcoin Kurs kam aus den USA. Wie AD HOC NEWS unter Berufung auf Investing.com am Mittwoch berichtet, flossen zu Wochenbeginn netto 526,7 Millionen Dollar in Bitcoin-Fonds. Allein der Fonds IBIT von BlackRock zog an diesem Tag 665,2 Millionen Dollar an. Am Dienstag kamen noch einmal 23,2 Millionen Dollar dazu, ein deutlich kleinerer Betrag. Auch die Stimmung hat sich gedreht, denn der Fear and Greed Index stieg laut CoinGecko-Daten von 55 auf 63 Punkte. In der Schweiz hat die Finanzaufsicht außerdem den ersten Bitcoin-ETF für Privatanleger genehmigt.

Trotzdem bleibt der Bitcoin Kurs ein Spiel der großen Zahlen. Der Abstand zum Rekord von rund 126.000 Dollar beträgt noch immer etwa 33 Prozent, und für diesen Weg braucht es Hunderte Milliarden Dollar an neuem Kapital. Viele Trader warten deshalb auf einen Tagesschluss über 85.000 Dollar, bevor sie von einem echten Ausbruch sprechen. Für Anleger mit kleinem Budget bewegt ein Tagesplus von 2 Prozent nur wenige Dollar. Den Bitcoin Kurs selbst kann niemand steuern, wohl aber die Frage, wo das eigene Geld liegt und was jede Bewegung kostet.

Bitcoin Kurs ringt mit 85.000 Dollar, Pepeto baut eine Bridge ohne Gebühr vor dem Listing

Genau hier setzt Pepeto an, ganz gleich, wohin sich der Bitcoin Kurs bewegt. Neben der gebührenfreien Börse PepetoSwap hat das Projekt eine Cross-Chain-Bridge gebaut, die schon heute läuft, noch bevor der Token gehandelt wird. Sie verbindet Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum, und ein Testtransfer dauerte nur 41 Sekunden.

Der Ablauf ist bewusst einfach gehalten. Sie wählen eine Blockchain und senden Ihre Token, die dann in einem geprüften Vertrag gesperrt werden. Sobald diese Sperre auf der Blockchain belegt ist, entsteht auf der anderen Seite dieselbe Menge. Ersatz-Token gibt es dabei nicht, deshalb bleibt das Angebot von 420 Billionen Token auf jeder Blockchain gleich. Kein Betreiber verwahrt Ihr Geld, und Wallets wie MetaMask, Rabby und Phantom lassen sich direkt verbinden. Ihre Schlüssel bleiben dabei bei Ihnen, und keine Person muss den Transfer freigeben.

Coins zwischen Blockchains zu bewegen kostet oft echtes Geld. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer, und das kann Minuten oder Stunden dauern. Schlimmer noch, ein gescheiterter Transfer kann dort Gelder dauerhaft blockieren. Bei Pepeto macht sich ein gescheiterter Transfer von selbst rückgängig, und die Token kommen zurück. Die Gebühr der Bridge liegt bei 0 Dollar, nur die Netzwerkgebühr fällt an. Den Einstieg macht ein Audit von SolidProof sicherer, denn die Prüfer haben den kompletten Code kontrolliert und bestätigt, bevor der Presale überhaupt öffnete.

Anders als beim Bitcoin Kurs hat der offene Markt bei Pepeto noch keinen Preis festgelegt, weil der Token noch nicht gelistet ist. Mit einem nahenden Binance-Listing halten Analysten nach dem Handelsstart einen Anstieg um das 1.000-Fache für möglich, doch das ist eine Prognose und kein Versprechen. Bis dahin steigt der Preis mit jeder neuen Stufe. Wer früh einsteigen will und ein laufendes Werkzeug sucht, findet hier den günstigsten Einstieg, bevor der Handel startet.

Fazit

Der Bitcoin Kurs zeigt neuen Schwung, doch die Wand bei 85.000 Dollar hält. Pepeto setzt früher an, mit laufender Bridge vor dem Listing. Wer im Juli 2010 für 1.000 Dollar rund 12.500 Bitcoin kaufte, hält heute mehr als eine Milliarde Dollar. Pepeto steht jetzt an einem ähnlich frühen Punkt, und mehr als 10 Millionen Dollar sind eingesammelt. Für 2.000 Dollar gibt es zum Preis von 0,000000188 Dollar rund 10,6 Milliarden Token, beim erwarteten 1.000-Fachen wären es 2 Millionen Dollar, ohne Versprechen. Jede Runde auf der offiziellen Pepeto-Website endet mit einem Timer, und wer heute kauft, zahlt weniger als spätere Käufer.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie hoch ist der Bitcoin Kurs am 21. Oktober 2026?

Der Bitcoin Kurs liegt am 21. Oktober bei rund 84.500 Dollar, nach einem Tageshoch von 84.863 Dollar. Getragen wird der Anstieg von ETF-Zuflüssen und besserer Stimmung, die nächste Hürde liegt knapp unter 85.000 Dollar.

Wie funktioniert die Bridge von Pepeto?

Die Bridge von Pepeto verbindet fünf Blockchains ohne Bridge-Gebühr, und ein gescheiterter Transfer macht sich von selbst rückgängig. SolidProof hat den Code geprüft, die laufende Stufe gibt es über die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.net.