Stuttgart (ots) -Fachmesse verbindet Praxis, Wissen und Lösungen | Neue Arbeitswelten erweitern die Aufgaben des Arbeitsschutzes | 2028 neuer Rahmen in Halle 10Wie arbeiten Mensch und Roboter sicher Seite an Seite? Welche Rolle spielt KI im Arbeitsschutz? Und wie lassen sich Gesundheit und Leistungsfähigkeit in einer zunehmend digitalen Arbeitswelt erhalten? Drei Tage lang hat die Arbeitsschutz Aktuell in Stuttgart gezeigt, wie breit das Spektrum von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit heute ist. Vom klassischen Arbeitsschutz über neue Technologien bis zu mentaler Gesundheit und Nachhaltigkeit brachte die Fachmesse Anbieter, Fachleute und Anwender zusammen - und richtete zugleich den Blick darauf, welche Aufgaben mit neuen Arbeitswelten hinzukommen.Über 150 Aussteller präsentierten auf der Arbeitsschutz Aktuell 2026 ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen für sicheres und gesundes Arbeiten. Bei stabiler Besucherresonanz überzeugte die Fachmesse insbesondere durch die hohe Qualität des Fachpublikums und den intensiven Austausch über konkrete Herausforderungen und Lösungen für die betriebliche Praxis. Das große Themeninteresse zeigte sich insbesondere an den Bühnen - sowohl in Praxis Konferenz als auch auf der Expo Stage -, die durchweg sehr gut besucht waren.Mit den Themenwelten Mensch & Maschine, Autonome Systeme & Fernarbeit, Resilienz & mentale Gesundheit sowie ESG & Nachhaltigkeit griff die Arbeitsschutz Aktuell gegenwärtige Veränderungen der Arbeitswelt auf. Gleichzeitig blieben die klassischen Themen der Branche präsent: Persönliche Schutzausrüstung, Gefahrstoffmanagement und konkrete Lösungen für sicheres Arbeiten in Produktion, Handwerk, Büro und Logistik.Neue Formate machten viele dieser Themen unmittelbar zugänglich. Die erstmals angebotenen Safety Trails führten Besucher entlang ihrer individuellen Interessen gezielt zu Ausstellern und Vorträgen. In der Live Experience Area Büro wurde moderner Arbeitsschutz in konkreten Arbeitssituationen erlebbar - von Ergonomie und mentaler Gesundheit bis zu New Work und digitalem Alltag.Arbeitsschutz bleibt - seine Einsatzfelder wachsenWas auf der Arbeitsschutz Aktuell 2026 bereits sichtbar wurde, wird die Branche in den kommenden Jahren weiter beschäftigen: Arbeit verändert sich und mit ihr die Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit. Automatisierung, neue Technologien und Produktionsverfahren verändern Arbeitsprozesse und Arbeitsumgebungen. Menschen und Roboter arbeiten enger zusammen, neue Tätigkeitsfelder entstehen und bestehende Arbeitsprozesse verändern sich.Wo neue Arbeitswelten entstehen, werden neue Lösungen für Sicherheit und Gesundheit gebraucht. Für die Anbieter der Arbeitsschutzbranche eröffnen sich damit zusätzliche Anwendungsfelder: von Maschinenschutz, Sicherheitssensorik und Qualifizierung über Schutzkleidung, Atemschutz und Gefahrstoffmanagement bis zu Absturzsicherung, Ergonomie und digitaler Unterweisung.Sicherheit hat einen Treffpunkt - und künftig mehr als einen TerminDiese Entwicklung will die Arbeitsschutz Aktuell künftig noch stärker begleiten. Die Messe bleibt der zentrale Treffpunkt der Branche. Gleichzeitig soll der fachliche Austausch zwischen Anbietern, Anwendern und Experten künftig stärker über die Messetage hinaus fortgeführt werden.Geplant sind unter anderem sogenannte Safety Circles: kleinere Gesprächsrunden, in denen Anwender gemeinsam mit Arbeitsschutzexperten konkrete Herausforderungen und neue Anforderungen diskutieren. Pop-ups und Masterclasses können einzelne Fragestellungen anschließend vertiefen und Anbieter mit ihrer Expertise und ihren Lösungsansätzen einbinden.Erste mögliche Themenfelder sind Maschinenbau und Robotik, Pharma, Biotechnologie und Medizintechnik, Bau und Handwerk sowie Energieinfrastruktur und Rechenzentren.Welche Themen und Formate tatsächlich tragen, soll gemeinsam mit Ausstellern, Anwendern und Partnern erprobt und weiterentwickelt werden."Mit den Veränderungen der Arbeitswelt wachsen auch die Anforderungen an die Prävention. Die Arbeitsschutz Aktuell entwickelt sich mit. Wir wollen betriebliche Herausforderungen noch besser verstehen, den Dialog über die Messetage hinaus fortsetzen und gemeinsam mit unseren Ausstellern und Partnern praxisnahe Lösungen und neue Anwendungsfelder erschließen. Diesen Weg werden wir mit neuen Formaten unterstützen.", sagt Olaf Freier, Geschäftsführer der HINTE Expo & Conference GmbH.2028: Neuer Rahmen in Halle 10Bei der Arbeitsschutz Aktuell 2028 wird diese Weiterentwicklung auch räumlich sichtbar, wenn die Fachmesse in Halle 10 der Messe Stuttgart stattfindet. Der Wechsel schafft einen neuen Rahmen, um Ausstellung, fachlichen Austausch und praxisnahe Wissensvermittlung noch enger miteinander zu verbinden.Geplant sind Themenwelten, Aktionsflächen und Mitmachformate, die Lösungen stärker in konkreten Anwendungssituationen erlebbar machen. Erkenntnisse aus dem fachlichen Austausch der kommenden beiden Jahre sollen dabei in die Gestaltung einfließen.Das Konzept für 2028 baut auf dem fachlichen Fundament der Messe auf und entwickelt es konsequent weiter. Die Arbeitsschutz Aktuell 2028 findet von 14. bis 16. November auf dem Gelände der Messe Stuttgart statt.Über die Arbeitsschutz AktuellVeranstaltet wird die Arbeitsschutz Aktuell von der HINTE Expo & Conference GmbH Karlsruhe. Die HINTE Expo & Conference ist einer der führenden privaten Veranstalter von Messen, Konferenzen und Events im Live-, Hybrid-und Digitalformat im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 80jähriges Jubiläum.Ausstellerstimmen zur Messe:Ralf Förster, Gebietsverkaufsleiter / Außendienst (Region Süd), Denios & Marc Sommer, Teamleiter Messen & Events, Asecos"Wir von DENIOS und asecos ziehen ein rundum positives Fazit der ARBEITSSCHUTZ AKTUELL in Stuttgart. Die Messe bot uns drei erfolgreiche Tage mit vielen guten Gesprächen, wertvollen Kontakten und einem intensiven Austausch mit Fachbesuchern. Ein besonderes Highlight war das gemeinsame Gefahrstoffseminar-Programm von DENIOS und asecos. Die große Resonanz und das positive Feedback zeigen, wie wichtig praxisnahes Expertenwissen für den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen ist. Wir konnten unser Know-how vermitteln, konkrete Impulse für den Arbeitsalltag geben und unsere Kompetenz als Experten für die sichere Lagerung und Handhabung von Gefahrstoffen unterstreichen. Für uns war die Messe ein voller Erfolg."Adis Osmanovic, Country Manager DACH Region, Portwest"Unsere Bilanz der Arbeitsschutz Aktuell 2026 ist durchweg positiv. Die Messe bietet den perfekten Rahmen für intensive Gespräche und persönlichen Austausch mit einem interessierten Fachpublikum. 2028 sind wir in Stuttgart wieder am Start. "Stephanie Mertens, Marketing & Anwendung, Baak Sicherheitsschuhe"Für uns war die Messe ein voller Erfolg! Die zahlreichen Gespräche waren geprägt von großem Interesse, einem wertvollen Austausch und konkreten Anknüpfungspunkten für zukünftige Zusammenarbeit. Die durchweg positiven Rückmeldungen bestätigen, dass wir mit unseren Themen und Lösungen genau die richtigen Impulse setzen konnten."PCH-Team und Partner (Petzl, Kratos, MSA, Hematec und Edelrid):3 Tage voller Inspiration und Austausch. Qualitativ hochwertige Kontakte zu Kunden und Partnern und ein reges Interesse an den praktischen PSAgA Live-Vorführungen. Vielen Dank für diese Plattform.IHR PRESSEKONTAKT:HINTE Expo & ConferenceCorinna BietzkerT +49 721 831424-490corinna.bietzker@hinte-media.comOriginal-Content von: HINTE Expo & Conference, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153514/6376224