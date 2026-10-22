Wolfsburg (ots) -- Winter in der Autostadt vom 4. bis 30. Dezember 2026- Licht, Klang und Eiskunstlauf: tägliche Show zum Einbruch der Dunkelheit- "Golden Ticket": Jeden Abend gibt ein Kind das Startsignal- Eisfläche, Wintermarkt, Hüttenzauber und Eisdisco sorgen für WinterstimmungKlappe, die Zweite! Nach ihrer Premiere im vergangenen Jahr kehrt die Licht- und Soundshow als Höhepunkt des Autostadt Winters zurück. Vom 4. bis 30. Dezember 2026 erwartet Besucherinnen und Besucher eine weiterentwickelte und auf rund fünf Minuten verlängerte Inszenierung, die Licht, Klang und Eiskunstlauf miteinander verbindet. Darüber hinaus können sich Gäste auf bekannte Highlights freuen: die 4.000 Quadratmeter große Eisfläche, den weitläufigen Wintermarkt, den festlich geschmückten XXL-Weihnachtsbaum, die Schneewelt für Kinder sowie die 125 Meter hohen Schornsteine des Volkswagen Kraftwerks, die als riesige Adventskerzen erstrahlen.Edith Gerhardt, Vorsitzende der Geschäftsführung der Autostadt: "Viele Menschen verbinden den Winter in der Autostadt mit besonderen Erinnerungen. Deshalb setzen wir auf bewährte Elemente, die unsere Gäste seit Jahren schätzen, entwickeln unser Angebot zugleich aber konsequent weiter. Mit unserer Licht- und Soundshow greifen wir die besondere Atmosphäre der Weihnachtszeit auf und lassen das Eis erstmals seit vielen Jahren wieder zur Bühne werden."Täglich um 17:30 Uhr wird die Eisfläche zur BühneDen Startschuss gibt ein Kind: Mit dem "Golden Ticket" ausgestattet, darf ein täglich zufällig ausgewählter junger Gast die Show per Buzzer selbst starten. Für Bewegung auf dem Eis sorgen dabei junge Eiskunstlauftalente, die mit einer Choreografin auf ihre Auftritte vorbereitet werden. Während die Gesamtkomposition der Show eine Eigenproduktion der Autostadt ist, verantwortet der Braunschweiger Timo Klingebiel erneut das Sounddesign. Wer die Inszenierung erleben möchte, muss dafür keinen festen Platz aufsuchen: Die Show ist aus unterschiedlichen Perspektiven im gesamten Park erlebbar. Später am Abend wird sie in reduzierter Form erneut gezeigt.Wintermarkt, Hüttenzauber und SchneeweltRund um die 4.000 Quadratmeter große Eisfläche lädt der weitläufige Wintermarkt mit seinen liebevoll geschmückten Buden zum Bummeln, Genießen und Verweilen ein. Für gesellige Winterabende sorgt der beliebte Hüttenzauber direkt an der Eisfläche. Wer selbst aktiv werden möchte, dreht seine Runden auf dem Eis, tanzt zur Eisdisco oder versucht sein Geschick beim Eisstock-schießen. Für Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren bietet die Schneewelt auf 1.100 Quadratmetern jede Menge Platz zum Rodeln, Schneemannbauen und Toben. Ein weiterer Höhepunkt ist das traditionelle Showtraining der Grizzlys Wolfsburg, das am 16. Dezember 2026 auf der Eisfläche stattfindet.Weithin sichtbar werden auch in diesem Jahr die 125 Meter hohen Schornsteine des Volkswagen Kraftwerks sein, die als riesige Adventskerzen erstrahlen. Für zusätzliche Winterstimmung sorgen der festlich geschmückte XXL-Weihnachtsbaum auf dem Piazza-Vorplatz und das neue zweistöckige Karussell. Alle Informationen zum gibt es unter www.autostadt.de/winter.Für den Besuch des Winterzaubers ist eine gültige Tageskarte oder Jahreskarte (der Autostadt Key) für die Autostadt erforderlich. Im Eventzeitraum gelten angepasste Öffnungszeiten für den Themenpark: Vom 4. bis zum 30. Dezember 2026 sind die Pavillons der Autostadt täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. An Heiligabend und Silvester (24. bzw. 31. Dezember 2026) bleibt die Winterwelt wie die gesamte Autostadt geschlossen.Öffnungszeiten (wetterabhängig)Eisfläche: Mo. bis So. 10 Uhr bis 22 UhrSchneewelt: 12 Uhr bis 20 UhrWintermarktbuden: 14 bis 22 Uhr (Sa. und So. ab 12 Uhr)Eisdisco: So. bis Do. ca. 17:35 Uhr bis 19:30 Uhr (keine Eisdisco am 25.12.)EintrittspreiseErwachsene: 21 Euro | Ermäßigte: 17 EuroKinder und Schüler (6 bis 17 Jahre): 11 EuroKleinfamilien (1 Erwachsener und max. 3 Kinder): 41 EuroFamilien (2 Eltern oder Großeltern und max. 3 Kinder): 51 EuroAbendticket (ab 17 Uhr): 10 Euro inkl. 5 Euro GuthabenAbendticket für Gruppen ab 15 Personen: 10 Euro inkl. 10 Euro GuthabenPressekontakt:Autostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.deOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19185/6376222