Bonn (ots) -In der aktuellen Ausgabe von phoenix persönlich spricht Inga Kühn auf der Frankfurter Buchmesse mit dem Psychologen und Extremismusexperten Ahmad Mansour über Islamismus, Antisemitismus sowie über die zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft.Mansour, der sich selbst als palästinensischer Israeli bezeichnet, war als junger Mann selbst in eine islamistische Gruppe geraten. Er erklärt, wie persönliche Krisen Menschen anfällig für Radikalisierung machen und warum Prävention früher ansetzen muss.Auch die Entwicklung des Antisemitismus in Deutschland und die Situation jüdischer Menschen in Berlin beschäftigen Mansour. Er fordert eine konsequentere Reaktion auf antisemitische Äußerungen und sagt: "Unsere Erinnerungskultur ist gescheitert."Mit Blick auf den gesellschaftlichen Diskurs warnt Mansour vor einer zunehmenden Unfähigkeit, andere Meinungen auszuhalten. "Demokratie ist Wettbewerb der Ideen", betont er. Wenn Menschen mit abweichenden Positionen nicht mehr als Gesprächspartner, sondern als Feinde betrachtet würden, gerate die Demokratie in Gefahr. Trotz persönlicher Anfeindungen und Bedrohungen will er sich weiterhin öffentlich engagieren. "Ich habe meinen Beitrag für die Demokratie geleistet. Und ich habe Haltung gezeigt."Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6376229