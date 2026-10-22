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Die BNB Kurs Prognose hat einen neuen Termin im Kalender, denn am 26. Oktober läutet BNB Standard die Eröffnungsglocke an der Nasdaq. Das Unternehmen hält 515.544 BNB und gilt damit als größter Firmenbestand des Coins weltweit. Binance Coin (BNB) reagiert bereits und steigt in 24 Stunden um rund 2,3 Prozent auf etwa 747 Dollar. Doch genau bei 750 Dollar ist der Kurs in den vergangenen zwei Monaten immer wieder gescheitert. Reicht frisches Geld von der Wall Street, um diese Marke endlich zu knacken, oder kippt die BNB Kurs Prognose in den nächsten Rücksetzer?

BNB Kurs Prognose mit Nasdaq-Termin und der Hürde bei 750 Dollar

Wie crypto.news am Mittwoch berichtete, läutet BNB Standard am 26. Oktober um 9.30 Uhr Ortszeit die Glocke im Nasdaq MarketSite in New York. Seit dieser Woche führt Alex Odagiu die Firma, zuvor war er Investmentpartner bei YZi Labs. Nach seinen Worten haben sich die meisten institutionellen Anleger noch gar nicht mit BNB beschäftigt.

Laut TradingKey entsprechen die 515.544 BNB rund 0,4 Prozent des umlaufenden Angebots. Nach dem Termin könnte das Unternehmen über neue Aktien und Wandelanleihen Kapital aufnehmen und weitere BNB am Markt kaufen. Für die BNB Kurs Prognose ist das ein möglicher Treiber, und der Markt reagiert schon am Mittwoch. BNB legte binnen 24 Stunden rund 2,3 Prozent zu und notiert bei etwa 747 Dollar, die Tagesspanne reichte von 731 bis 749 Dollar.

Die Marke von 750 Dollar ist die Mitte der Seitwärtsphase der letzten zwei Monate und das Hoch der Erholung im Oktober. Bricht der Kurs darüber, sieht die BNB Kurs Prognose von TradingKey gute Chancen auf einen Anstieg bis 800 Dollar. Steigen dagegen die Renditen von US-Staatsanleihen, könnte BNB erneut auf 700 Dollar zurückfallen. Dort warten nach dieser Einschätzung allerdings sehr starke Käufer.

Selbst das Ziel der BNB Kurs Prognose bei 800 Dollar entspricht nur einem Plus von gut 7 Prozent. Damit sich BNB verdoppelt, müsste der Marktwert um weitere rund 98 Milliarden Dollar wachsen. Je größer ein Coin wird, desto mehr Geld braucht er für jede Bewegung, und deshalb schauen viele Anleger parallel auf Projekte, die noch ganz am Anfang stehen.

Wo die BNB Kurs Prognose an Grenzen stößt, startet Pepeto mit einer Börse ohne Swap-Gebühr

Bringt der Nasdaq-Termin wie in der BNB Kurs Prognose erwartet frisches Geld in den Markt, schichten auch Händler ihr Kapital schneller um, und jeder Tausch kostet auf den großen Börsen eine Gebühr. Pepeto antwortet auf diese Kosten mit einer Börse, die bereits läuft, obwohl sich das Projekt noch im Presale befindet.

PepetoSwap verlangt 0,00 Prozent Swap-Gebühr ohne weitere Protokollgebühr, gezahlt wird nur das Gas des Netzwerks. Ein aktiver Händler, der 200-mal je 5.000 Dollar tauscht, zahlt auf Uniswap 3.000 Dollar und auf PancakeSwap 2.500 Dollar an Gebühren. Auf PepetoSwap bleibt dieses Geld vollständig in seinem Wallet. Alles läuft an einem Ort zusammen, denn Market-, Limit- und DCA-Orders stehen auf demselben Bildschirm, und ein von Anfang an aktives privates Relay blockiert Bots, die sich vor eine Order schieben wollen. Die Coins bleiben die ganze Zeit im eigenen Wallet, ob MetaMask, Rabby oder Trust Wallet.

Bevor der Vorverkauf überhaupt begann, hat das Prüfunternehmen SolidProof den vollständigen Code von Pepeto auditiert und bestätigt, weshalb Käufer im Presale auf eine geprüfte Grundlage setzen. Bisher sind mehr als 10 Millionen Dollar eingegangen, und der aktuelle Stufenpreis von 0,000000188 Dollar steigt mit jeder neuen Runde. Jede Stufe läuft nur, bis ihr Timer endet oder ihr Ziel erreicht ist. Nach dem Presale folgt der Handelsstart, und laut Projekt rückt ein Listing bei Binance näher.

Analysten sehen nach dem Listing ein Potenzial von 1000x für Pepeto, eine Prognose ohne jedes Versprechen. Sollte sie eintreffen, hielten frühe Käufer einen Gewinn, wie ihn die ersten Käufer von BNB erlebt haben. Für BNB selbst würde ein Faktor von 1000 einen Coin im Wert von rund 98 Billionen Dollar bedeuten. Ein kleiner Coin wie Pepeto braucht für denselben Weg weit weniger Geld, und genau darin liegt das Potenzial für alle, die jetzt einsteigen.

Fazit

Die BNB Kurs Prognose hängt an 750 Dollar, und selbst der Nasdaq-Termin öffnet bestenfalls den Weg bis 800 Dollar. Pepeto zielt höher, denn Analysten halten nach dem Listing 1000x für möglich. Die ersten BNB-Käufer zahlten 2017 0,15 Dollar, später stand der Coin bei 1.369 Dollar. Sie kauften, solange der Einstieg offen stand, und bei Pepeto steht er heute offen. Für 1.000 Dollar gibt es derzeit rund 5,32 Milliarden Token, bei 1000x wären das etwa 1 Million Dollar, was keineswegs sicher ist. Wer jetzt auf der offiziellen Pepeto-Website einsteigt, sichert sich den heutigen Preis, bevor die Runde mit dem Timer endet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die BNB Kurs Prognose für Ende Oktober?

Die BNB Kurs Prognose von TradingKey sieht bei einem Ausbruch über 750 Dollar gute Chancen auf 800 Dollar, darunter gilt 700 Dollar als starke Unterstützung.

Welcher Coin könnte nach dem Listing 1000x erreichen?

Pepeto ist der Coin, dem Analysten nach dem Listing 1000x zutrauen, ohne Garantie. Erhältlich ist er auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.net.