Der Schädlingsbekämpfer ist ein klarer KI-Verlierer mit Kurshalbierung seit dem markanten Datum Ende September 2022. Heute steht RENTOKIL INITIAL aber mit + 8,6 % in London an der Spitze. Dafür reichte ein solides Q3 mit 3,4 % organischem Umsatzplus, Hinweis auf 200 Mio. $ im Aktienrückkaufprogramm und der Aussicht, im Fiskaljahr so schnell zu wachsen wie der Markt. Dass der CFO demnächst aus privaten Gründen den Hut nimmt, wurde bequem verkraftet. Schädlingsbekämpfung wird gerade im Zeichen des Klimawandels seine Grundlage und seine Berechtigung behalten. Mit dieser einfachen Gleichung und moderaten Aussichten sollte die Aktie neu aufsteigen.
Helmut Gellermann
Helmut Gellermann
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