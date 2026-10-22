Köln (ots) -Körber erweitert mit K.AI seine KI-Plattform für die Pharmaproduktion auf der Basis von Microsoft Azure. Die Lösung unterstützt Pharmahersteller beispielsweise dabei, komplexe Medikamenten-Rezepturen KI-gestützt zu digitalisieren, zu durchsuchen und zu aktualisieren. Gleichzeitig erhöht K.AI betriebliche Effizienz unter Einhaltung strenger pharmazeutischer Regulatorik. Im Rahmen der Microsoft Frontier Tour in Köln am 22. Oktober gibt Körber Einblicke in die Lösungs- und Anwendungsmöglichkeiten.In der Pharmaproduktion werden große Mengen hochpräziser Rezepturen erstellt, geprüft und aktualisiert, und jede Änderung muss lückenlos dokumentiert sein. Generische generative KI-Modelle reichen dafür nicht aus. Gefragt sind KI-Ergebnisse, die korrekt, nachvollziehbar und faktenbasiert sind. Die Antwort: eine KI-native Softwarelösung für digitale Herstellungsprozesse in der Pharmaproduktion, die Körbers Software- und Pharma-Expertise mit Microsofts Technologie auf Basis von Azure in einer zuverlässigen KI-Lösung zusammenbringt.PharmaGuardrails TechnologieDie Lösung kombiniert Microsoft Azure, Azure OpenAI Service und Azure AI Foundry als skalierbare KI-Grundlage mit Körbers PharmaGuardrails Technologie. Die Technologie ergänzt generative KI-Funktionen um pharmazeutische Governance-, Nachvollziehbarkeits- und Validierungsmechanismen. Außerdem prüft die Technologie jede KI-Antwort mittels eines speziellen Algorithmus und sorgt dafür, dass KI-Halluzinationen und nicht korrekte Antworten nahezu ausgeschlossen werden. Damit können KI-generierte Ergebnisse für regulierte Anwendungsfälle nachvollziehbar geprüft und validiert werden. Als Ergebnis können Fachleute die Rezepturen einfach in natürlicher Sprache durchsuchen und aktualisieren. Die Prüfung und Freigabe verbleibt weiter beim Menschen."In regulierten Produktionsumgebungen mit direkten Auswirkungen auf Patientensicherheit ist 'fast richtig' nicht gut genug. Menschen müssen auf hochwertige, zuverlässige Ergebnisse zugreifen können", erläutert Shaun Tyler, Vice President Artificial Intelligence, Software, im Körber-Geschäftsfeld Pharma. "Gemeinsam mit Microsoft nutzen wir das Potenzial generativer KI und sichern es mit unserer PharmaGuardrails-Technologie ab, um vertrauenswürdige Ergebnisse in großem Maßstab zu erzielen und dabei die Kontrolle in menschlicher Hand zu belassen." So legen erste Pilotprojekte nahe, dass sich Rezepturen um rund 30 Prozent schneller digitalisieren lassen und der Anteil manueller Arbeitsschritte um bis zu 40 Prozent reduziert werden kann.Partnerschaft aus Technologie und PharmaAngesichts der zunehmenden Komplexität in der industriellen Pharmaproduktion und Automatisierung setzen Körber und Microsoft gezielt auf eine KI-Innovationspartnerschaft. Agnes Heftberger, Corporate Vice President und Geschäftsführerin von Microsoft Deutschland und Österreich: "Unsere Zusammenarbeit verbindet die Stärken beider Unternehmen: Körber bringt tiefe und langjährige Expertise in pharmazeutischen Betriebsabläufen und regulatorischen Anforderungen ein, während Microsoft seine hochleistungsfähige KI- und Cloud-Plattform mit umfassender Sicherheitsarchitektur stellt." Die Lösung soll verantwortungsvoll entwickelte, skalierbare Anwendungen bieten, die sich in streng regulierten Betriebsabläufen einsetzen lassen.Ziel der Partnerunternehmen war nicht allein die Digitalisierung der Prozesse. Für die entsprechenden Produktionsbereiche sollte zudem eine agil nutzbare Wissens-Datenbank entstehen, die die Suche und Anpassung strukturierter Betriebsdaten unter Unterstützung von KI erlaubt. Letztlich sollen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in die Lage versetzt werden, die bestmögliche datenbasierte Entscheidung treffen zu können.Weitere Details zur KI-Innovationspartnerschaft zwischen Körber und Microsoft finden Sie unter folgendem Link (https://www.koerber.com/en/insights-and-events/koerber-accelerate-gxp-operations-with-microsoft-azure).***Über KörberIm Körber-Geschäftsfeld Pharma unterstützen wir unsere Kunden mit einem ganzheitlichen Ökosystem-Ansatz. Unser einzigartiges Portfolio an End-to-End-Lösungen reicht von Maschinen - für aseptische Verfahrenslösungen, Inspektion, Verpackung und Materialien sowie Transportsysteme - bis hin zu Beratung, Services, Software sowie digitalen und KI-gesteuerten Lösungen, die als integrierende Layer zur Förderung der pharmazeutischen Produktion dienen.Wir vereinfachen Prozesse, reduzieren Risiken und beschleunigen die Markteinführung und sorgen für eine reibungslose Zusammenarbeit entlang der gesamten pharmazeutischen, biotechnologischen und Life-Sciences-Wertschöpfungskette. Mit unserer umfassenden Branchenkenntnis unterstützen wir globale Kunden dabei, neue Potenziale zu erschließen. Unsere Lösungen tragen zu einer besseren Lebensqualität für heutige und zukünftige Generationen bei.Körber ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern und Anbieter intelligenter Lösungen für die Fertigung und Supply Chain. Als zuverlässiger Innovationspartner setzt Körber unternehmerisches Denken in Erfolg für seine Kunden um und bietet führende Technologien, die den nächsten Schritt ermöglichen - von der End-to-End-Pharmaproduktion, über moderne Supply-Chain-Lösungen bis hin zu Hightech-Maschinen und -Prozessanlagen. Körber verbindet fundiertes Fachwissen mit integrierter Hardware und Software sowie digitalen Serviceleistungen, um Kunden dabei zu helfen, den nächsten Schritt zu gehen.Weitere Informationen finden Sie unter www.koerber.comPressekontakt:Tanja EhrlichHead of Marketing, Brand & CommunicationsTanja.Ehrlich@koerber.com+49 40 21107-491Kontakt MicrosoftAndré PechmannDirector Communicationsandre.pechmann@microsoft.comOriginal-Content von: Körber AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71329/6376236