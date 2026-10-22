Berlin/Bonn (ots) -Kriege und Konflikte, die Folgen der Klimakrise und anhaltende humanitäre Notlagen stellen Hilfsorganisationen vor wachsende Herausforderungen. Wie humanitäre Hilfe unter diesen Bedingungen wirksam bleiben und zugleich mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit erhalten kann, beschäftigt stetig auch Expert:innen von "Aktion Deutschland Hilft", einem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen. Mit der Aufnahme neuer Mitglieder in das Kuratorium stärkt das Bündnis seine Expertise in zentralen Zukunftsfragen. "Humanitäre Hilfe braucht heute mehr denn je unterschiedliche Perspektiven und starke gesellschaftliche Fürsprecherinnen und Fürsprecher. Wir freuen uns sehr, dass sechs ausgewiesene Persönlichkeiten unser Kuratorium künftig mit ihrer Erfahrung und ihrer Perspektive bereichern", erklärt Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin von "Aktion Deutschland Hilft".Das Kuratorium begleitet das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" als unabhängiges Beratungs- und Impulsgremium. Die neuen Mitglieder sind die internationale ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf, der Schriftsteller, Publizist und Orientalist Dr. Navid Kermani, der Klimaforscher Prof. Mojib Latif, Seniorprofessor am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, der Nachhaltigkeits- und Transformationsexperte Robert Metzke, Chief Sustainability Officer bei der Deutschen Telekom, der Experte für Logistik und Klimatransformation bei der Kühne Stiftung, Dr. Niklas Wilmking, sowie der Entwicklungsökonom und Friedensforscher Prof. Tilman Brück. Gemeinsam bringen sie Erfahrungen aus Journalismus, Literatur und Gesellschaftsdebatten, Klimaforschung, Wirtschaft, Logistik sowie Entwicklungs- und Konfliktforschung in das Gremium ein.Mehr zum Kuratorium von "Aktion Deutschland Hilft" (https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/wir-ueber-uns/schirmherr-und-kuratorium/)Pressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.dewww.aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50116/6376240