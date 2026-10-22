Das Wichtigste in Kürze:

Das neue "Marketing Studio" von Picsart vereint die Erstellung von Inhalten, Werbestrategien, Kreativtests und bezahlte Verbreitung in einer einzigen, intuitiv zu bedienenden Umgebung.

Unternehmen können Konzepte und Videos mithilfe der Verbraucheranalysen und der Vorhersagetechnologie von Zappi testen und anschließend Google-Ads-Kampagnen direkt in Picsart erstellen und starten.

Das "Marketing Studio" wurde in erster Linie für Inhaber kleiner Unternehmen, Solopreneure und Performance-Marketer entwickelt und verbindet kreative Arbeit mit Werbeleistung. So unterstützt es Unternehmen dabei, die Ergebnisse ihrer Kampagnen als Grundlage für die Gestaltung ihrer nächsten Projekte zu nutzen.

Picsart, die KI-basierte Plattform für die Produktion und Verbreitung von Medien, auf der weltweit über 100 Millionen Kreative und Unternehmen Inhalte erstellen, vermarkten und monetarisieren, hat heute "Marketing Studio" eingeführt, das die Erstellung von Inhalten, Werbestrategien, Kreativtests und bezahlte Verbreitung in einer einzigen, vernetzten Erfahrung vereint. Das ab sofort verfügbare Marketing Studio kombiniert Marktkenntnisse von Zappi mit einer Google Ads-Integration, die es Unternehmen ermöglicht, Kampagnen direkt innerhalb von Picsart zu erstellen und zu starten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261021662666/de/

Picsart, the AI Media Production Platform launches Marketing Studio bringing content creation, advertising strategy, creative testing and paid distribution into one guided space. The new function includes hero partnerships with Google Ads and Zappi.

Marketing Studio wurde in erster Linie für Solopreneure und Inhaber kleiner Unternehmen mit begrenzten Marketingkenntnissen entwickelt und hilft bei der Beantwortung von vier Fragen: Wo sollte investiert werden, was sollte erstellt werden, wie lässt sich eine Kampagne mit den optimalen kreativen Elementen starten und was funktioniert? Zudem unterstützt es Agenturen dabei, mehr Inhalte unter Zeitdruck zu produzieren, sowie Performance-Marketer, die neue kreative Inhalte zum Testen benötigen.

Hovhannes Avoyan, Gründer und CEO von Picsart, erklärt: "Ein Kleinunternehmer kann sein Produkt zwar in- und auswendig kennen und dennoch Schwierigkeiten haben, dessen Wert den Kunden zu vermitteln. Wir entwickeln unsere Lösungen mit Blick auf unsere Kunden und suchen stets nach Möglichkeiten, wie deren kreative Ideen noch besser für ihr Unternehmen genutzt werden können. Deshalb ist die fachkundige Unterstützung durch KI-Agenten in jeder Phase des Marketingprozesses ein zentraler Baustein unseres neuen Marketing Studios."

Weitere Informationen zum Marketing Studio von Picsart

Was bedeutet dies für kleine Unternehmen, Einzelunternehmer und Marketingteams?

Marketing Studio wandelt die Unternehmensziele, das Produkt, den Markt, die Wettbewerber und die Zielgruppe in eine Werbestrategie um. Es bietet Orientierungshilfe dabei, wo investiert werden sollte, wann Kampagnen gestartet oder ausgeweitet werden sollten und wann bewährte Maßnahmen beibehalten werden sollten. Unternehmen können mithilfe der Videovorlagen und Bearbeitungswerkzeuge von Picsart Standbilder und verschiedene Videovarianten erstellen, wobei die Markenkonsistenz auch bei wachsenden Kampagnen gewährleistet bleibt.

Picsart führt drei neue KI-Agenten ein, die in Marketing Studio zu finden sind: Pax, ein Google Ads Manager-Agent; Draper, ein Anzeigen-Strategie-Agent; und Slava, ein Performance-Marketer und Kampagnenmanager. Gemeinsam bieten sie Unterstützung von der Marktforschung über die Werbestrategie bis hin zum Kampagnenmanagement und zur bezahlten Verbreitung. Picsart erweitert sein Netzwerk kontinuierlich um neue Partner und baut damit das spezialisierte Unterstützungsangebot für Kreative, Prosumer und Unternehmen gleichermaßen aus.

Inwiefern unterscheidet sich dies von einer getrennten Verwaltung der kreativen Produktion und der Werbung?

Marketing Studio verbindet die einzelnen Schritte von der Ideenentwicklung bis zur Durchführung einer Kampagne. Durch die Partnerschaft von Picsart mit Zappi der vernetzten Insight-Plattform, die von vielen weltweit führenden Verbrauchermarken wie McDonald's, PepsiCo und Vodafone genutzt wird können Unternehmen Konzepte und Videos testen, bevor sie Werbeausgaben tätigen. Die kürzlich eingeführte "Vera", die agentische Werbestrategin, nutzt die Verbrauchererkenntnisse und die Vorhersagetechnologie von Zappi, um Werbemittel zu bewerten, Verbesserungspotenziale zu identifizieren und neue Videovarianten zu entwickeln. Bei der Validierung anhand von Hunderten von Anzeigen, die von echten Verbrauchern bewertet wurden, identifizierte das Modell von Zappi in 86-93 der Fälle Werbemittel, die bei den wichtigsten Kennzahlen besser abschnitten.

Die Google-Ads-Integration ermöglicht es Unternehmen, Kampagnen direkt in Picsart zu erstellen und zu starten, wodurch die isolierten Schritte zwischen Produktion und Verbreitung reduziert werden.

Mika Peterman, Strategic Partnerships Business Development Leader bei Google, fügt hinzu: "Kreativität ist der wichtigste Faktor für die Wirksamkeit von Anzeigen. Wir freuen uns sehr, Google Ads auf der Picsart-Plattform einzuführen, um den Nutzern zu ermöglichen, hochwertige Inhalte über einen einheitlichen Arbeitsablauf mühelos in leistungsstarke Kampagnen umzuwandeln. Indem wir die Erstellung und die Verbreitung von Anzeigen miteinander verbinden, geben wir kleinen Unternehmen die Werkzeuge an die Hand, um Kampagnen schneller zu starten, auf der Grundlage der tatsächlichen Leistung zügig Anpassungen vorzunehmen und ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen."

Sobald Kampagnen laufen, helfen leicht verständliche Einblicke in die Leistung Unternehmen dabei, die Ergebnisse zu verstehen und zu entscheiden, wie es weitergehen soll. Diese Erkenntnisse fließen in die kreative Produktion ein und helfen den Teams dabei, Konzepte zu verfeinern und neue Varianten zu entwickeln.

Marketing Studio ist ab sofort in Picsart verfügbar.

Hinweise für die Redaktion

Über Picsart

Picsart ist die KI-gestützte Plattform, die für eine "Content-First"-Welt entwickelt wurde. Seit mehr als 14 Jahren unterstützt sie die nächste Generation von Geschichtenerzählern dabei, Videoinhalte zu erstellen, zu skalieren und nun auch zu monetarisieren. Durch die Kombination aus intuitiven Design-Tools, KI-gestützter Bild- und Videoerstellung sowie MCP- und CLI-Funktionen holt Picsart die Kreativen dort ab, wo sie arbeiten. Mit mehr als 100 Millionen aktiven Nutzern pro Monat und bislang über 2,5 Milliarden Downloads läutet Picsart eine neue Ära skalierbarer, selbstbestimmter Kreativität ein, in der Inhalte Identität, Einfluss und Unternehmertum fördern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261021662666/de/

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