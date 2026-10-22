Eigentlich soll Euclid Milliarden Galaxien kartieren und die Geheimnisse des Universums entschlüsseln. Ganz nebenbei hat das Esa-Weltraumteleskop jetzt einen bislang unbekannten Himmelskörper aufgespürt. Euclids eigentliche Aufgabe ist ambitioniert: Das Weltraumteleskop der Europäischen Raumfahrtbehörde ESAÂ soll eine dreidimensionale Karte des Universums erstellen. Die Daten sollen auch dabei helfen, Dunkle Materie und Dunkle Energie besser zu verstehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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