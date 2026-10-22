Cardano Kurs heute plus 3 Prozent, doch ein altes ADA-Warnsignal stellt die Erholung infrage

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Der Cardano Kurs (ADA) klettert am Mittwoch um gut 3 Prozent auf rund 0,228 Dollar, und auf den ersten Blick sieht das nach einer Wende aus. Doch genau jetzt springt ein Indikator auf Rot, der den Cardano Kurs im Mai schon einmal fast halbiert hat. Gleichzeitig erklärt Gründer Charles Hoskinson, dass Cardano nach dem Leios-Upgrade im Grunde fertig sei. Große Adressen bewegen plötzlich mehr als doppelt so viele Millionenbeträge wie noch vor wenigen Tagen. Ist das der Beginn einer echten Erholung, oder läuft hier gerade eine Falle ab, die viele Anleger erst zu spät bemerken?

Cardano Kurs unter Druck, warum die ADA-Marke von 0,21 Dollar jetzt alles entscheidet

Im vergangenen Monat schwankte der Cardano Kurs laut CryptoPotato zwischen etwa 0,20 und knapp 0,28 Dollar. Für Schlagzeilen sorgt Charles Hoskinson, der Cardano nach dem Leios-Upgrade als vollständig bezeichnet. Mit Ingenieur Lucas Rosa baut er an einer neuen Programmiersprache für sichere und überprüfbare Transaktionen. Doch Pläne für morgen bewegen den Cardano Kurs heute nur wenig.

Laut The Crypto Basic hat Analyst Ali Martinez ein Warnsignal entdeckt, denn der SuperTrend-Indikator für ADA ist auf Verkaufen umgesprungen. Zuletzt passierte das am 22. Mai, danach fiel der Cardano Kurs von rund 0,25 auf etwa 0,135 Dollar, ein Minus von 46 Prozent. Als entscheidende Grenze nennt Martinez 0,21 Dollar, die untere Linie des Aufwärtskanals. Schließt ein Tag darunter, droht laut Martinez ein Rutsch auf 0,17 Dollar. Trader Crypto Tony hält 0,19 Dollar für möglich, falls ADA bei 0,23 Dollar scheitert. Große Halter warten ab, ihre Bestände liegen seit dem 10. Oktober stabil.

Ein Lichtblick bleibt, denn die Zahl der Transaktionen über eine Million Dollar stieg zuletzt von 24 auf 51. Selbst dann liegt ADA aber rund 93 Prozent unter seinem Rekord von 3,10 Dollar aus dem Jahr 2021. Bei einem Marktwert von gut acht Milliarden Dollar braucht jeder Schritt nach oben sehr viel frisches Geld. Viele Anleger fragen sich deshalb, wo sich frühe Einstiege heute noch finden, solange ein Projekt am Anfang steht und seine Technik bereits funktioniert.

Pepeto liefert schon heute, worauf Cardano mit Leios noch wartet

Leios soll Cardano mehr Platz für Transaktionen verschaffen, doch bis das Upgrade den Cardano Kurs spürbar bewegt, dürfte noch viel Zeit vergehen. Ein deutlich kleineres Projekt verschiebt Coins schon jetzt zwischen fünf Blockchains, und zwar bevor es überhaupt an einer Börse gelistet ist. Die Rede ist von Pepeto, einem Meme Coin im Presale, hinter dem ein Mitgründer von Pepe steht.

Das Herzstück ist eine Cross-Chain-Bridge, die Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum verbindet. Wer Coins zwischen Netzwerken verschiebt, zahlt bei anderen Brücken oft 15 bis 50 Dollar pro Transfer, wartet mitunter Stunden und riskiert bei einem Fehler, dass sein Geld dauerhaft festsitzt. Bei Pepeto fällt keine Brückengebühr an, Nutzer zahlen nur die Netzwerkgebühr, und der Transfer dauert weniger als 60 Sekunden.

Die Token werden dabei in einem geprüften Vertrag auf der ersten Chain gesperrt und erscheinen in gleicher Menge auf der zweiten, sobald die Sperre nachgewiesen ist. Scheitert ein Transfer, löst sich die Sperre von selbst, und kein Unternehmen hält die Coins unterwegs in seiner Hand. Zum Entwicklerteam gehört ein ehemaliger Binance-Experte, und auch die Sicherheit ist belegt. Die Prüfer von SolidProof haben den gesamten Code vor Beginn des Presales auditiert und verifiziert, sodass Käufer hier nicht auf ungeprüfte Verträge vertrauen müssen. Das Vertrauen zeigt sich im Kapital, denn bereits 10,38 Millionen Dollar sind in den Presale geflossen.

Ein Token kostet in der aktuellen Phase 0,000000188 Dollar, und dieser Preis steigt mit jeder neuen Stufe. Einsteigen lässt sich mit ETH, USDT, BNB oder per Karte, bevor die nächste Stufe den Preis anhebt. Analysten halten nach dem Listing ein Plus von 150x für möglich, eine kühne Prognose, weshalb vor allem zählt, was heute schon funktioniert. Sollte die Einschätzung stimmen, könnten aus 1.000 Dollar rechnerisch 150.000 Dollar werden, sicher ist das jedoch keineswegs. Wer nicht länger auf Abstimmungen und Upgrades warten möchte, findet mit Pepeto einen Einstieg, der bereits funktioniert, und sichert sich zum Listing den frühesten Preis.

Fazit

Der Cardano Kurs hängt an 0,21 Dollar, während Hoskinson das Netzwerk mit Leios vollenden will. Pepeto bietet dagegen eine Brücke, die schon arbeitet, und einen Einstieg ganz am Anfang. Wer 2017 für 0,02 Dollar einstieg, sah 2021 einen ADA-Kurs von 3,10 Dollar, aus 2.000 wurden rund 310.000 Dollar. Bei acht Milliarden Dollar Marktwert brächte selbst eine Verfünffachung den Cardano Kurs nur auf 1,14 Dollar. Pepeto steht dort, wo die ersten ADA-Käufer standen, und auf der offiziellen Pepeto-Website gilt noch der Stufenpreis. Endet diese Phase, steigt der Preis, und wer heute kauft, hält den frühesten Einstieg, falls die 150x-Prognose aufgeht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie entwickelt sich der Cardano Kurs in den nächsten Tagen?

Der Cardano Kurs hängt an der Unterstützung bei 0,21 Dollar. Hält sie, ist ein Test von 0,23 Dollar möglich, ein Tagesschluss darunter könnte laut Ali Martinez den Weg bis 0,17 Dollar öffnen.

Was ist Pepeto und wo kann man den Token kaufen?

Pepeto ist ein Meme Coin im Presale mit einer Cross-Chain-Bridge ohne Brückengebühr, deren Code SolidProof geprüft hat. Kaufen lässt sich der Token über die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.net.