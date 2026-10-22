Die Sartorius-Aktie sorgt am Donnerstag für Begeisterung an der Börse: Nach starken Geschäftszahlen schießen die Vorzugsaktien zeitweise um fast sieben Prozent nach oben und erreichen ein neues 52-Wochen-Hoch. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass der Göttinger Pharma- und Laborausrüster nicht nur beim Gewinn überzeugt, sondern auch eine überraschend starke Erholung in einem wichtigen Geschäftsbereich meldet. Ist das der Beginn einer größeren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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