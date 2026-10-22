Ein fast einstündiges Interview der AfD-Chefin mit dem britischen Wirtschaftsmagazin The Economist ist ein Kammerspiel über politische Inszenierung. Vor internationalem Finanzpublikum gibt sich Weidel als kühle Zahlenmenschin und Thatcher-Erbin. Doch weil ihr im Englischen die jahrelang antrainierten deutschen Textbausteine fehlen, lässt sie an entscheidenden Stellen tief blicken - von einer drohenden Anleihekrise über die Abschreibung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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