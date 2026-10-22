Börse heute: Tech-Korrektur an der Wall Street - Ölpreis-Sprung und Zinsdruck belasten

An der Börse heute prägt eine spürbare Eintrübung des Sentiments das weltweite Marktgeschehen. An der Wall Street geraten vor allem die Technologiewerte unter massiven Abgabedruck: Die Futures auf den technologielastigen Nasdaq 100 brechen um rund 2 - ein, während der breite S&P 500 (US500) um 1 - nachgibt. Indizes mit geringerem Tech-Gewicht wie der Dow Jones (US30) und der Nebenwerteindex Russell 2000 (US2000) halten sich mit Verlusten von jeweils rund 0,5 - etwas stabiler. Gleichzeitig sinkt die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen um mehr als 10 Basispunkte wieder unter die 5%-Marke - ein Signal dafür, dass die Sorgen der Anleger über die reine Zinsbelastung hinausgehen und zunehmend die Tragfähigkeit künftiger Unternehmens-Cashflows betreffen. Geopolitische Spannungen im Nahen Osten treiben derweil den Ölpreis über 112 USD je Barrel und verstärken die weltweite Risikoaversion.

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