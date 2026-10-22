Krypto News am 21. Oktober, BNB klettert auf 748 Dollar, doch zum Vorjahrespreis fehlen noch 30 Prozent

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Die Krypto News rund um BNB klingen nach einem guten Tag, denn der BNB-Kurs steigt auf 748,82 Dollar und legt binnen 24 Stunden rund 1,6 Prozent zu. Hinter dem Kurs steckt noch mehr, weil auf der Chain fast täglich neue Plattformen für tokenisierte Aktien dazukommen. Trotzdem liegt BNB etwa 30 Prozent unter dem Preis von vor einem Jahr. Warum kommt dieser Aufschwung beim Coin nur so langsam an? Und wohin fließt das Geld, das nach schnelleren Gewinnen sucht?

Krypto News zum BNB-Kurs, OpenStocks startet und Tokenaktien wachsen um 239 Millionen Dollar

Die Plattform OpenStocks ist am Mittwoch auf der BNB Chain gestartet, wie The Defiant berichtet. Angeboten werden Token, die an die Bewertung von vier nicht börsennotierten Firmen gekoppelt sind, darunter Anthropic, Neuralink, Figure AI und Anduril. Laut den Bedingungen bilden die Token nur die Kursentwicklung ab und verbriefen keine echten Anteile. Trotzdem unterstreicht der Start, warum die BNB Chain in den Krypto News dieser Woche bei tokenisierten Werten vorne liegt.

Nach Daten von Token Terminal wuchs der Wert tokenisierter Aktien auf der BNB Chain in sieben Tagen um 239,3 Millionen Dollar, weit vor Robinhood Chain mit 11,4 Millionen Dollar. Passend zu diesen Krypto News wechselten binnen 24 Stunden BNB im Wert von 1,35 Milliarden Dollar den Besitzer. Laut Coinbase notiert BNB bei 748,82 Dollar, bei einer Marktkapitalisierung von 98,48 Milliarden Dollar. Im Monatsvergleich liegt der Coin aber 6,8 Prozent im Minus, und vor einem Jahr kostete er noch 1.072 Dollar.

Diese Krypto News zeigen eine Chain, die Rekorde aufstellt, während ihr Token nur schrittweise folgt. Bei fast 100 Milliarden Dollar Marktwert braucht BNB enorme Kapitalströme, um sich auch nur zu verdoppeln. Selbst das Analystenziel von 775 Dollar bei einem Ausbruch entspräche nur einem Plus von etwa 3,5 Prozent. Wer mehr will, sucht deshalb Projekte vor ihrer ersten Börsennotierung, doch genau dort ist die Auswahl am schwierigsten.

Nach den Krypto News zur BNB Chain rückt Pepeto mit fertigen Werkzeugen in den Fokus

Die Krypto News zeigen eine aktive Chain, auf der Händler täglich neue Token kaufen, doch viele verlieren dabei Geld an versteckte Fallen. Wer einen Token kauft, den er nie wieder verkaufen kann, hat sein Kapital verloren, bevor der Kurs überhaupt eine Rolle spielt. Hier setzt Pepeto an, ein junges Projekt, dessen Werkzeuge bereits laufen und dessen Presale schon mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat.

Der Risikoscanner von Pepeto vergibt für jeden Token vor dem Handel eine Punktzahl von 0 bis 100 und blockiert die schlimmsten Kandidaten automatisch. Die eigene Börse PepetoSwap verlangt für einen Tausch null Prozent Gebühr und keine Protokollgebühr, sodass nur die Netzwerkkosten anfallen. Sie funktioniert mit gängigen Wallets wie MetaMask, Trust Wallet und Phantom, und die Coins bleiben dabei in der Wallet des Nutzers.

Dazu kommen die Namen hinter dem Projekt. Hinter Pepeto steht der Mitgründer des ersten Pepe-Coins, der im Dezember 2024 einen Kurs von 0,00002825 Dollar erreichte. Im Entwicklerteam arbeitet zudem ein ehemaliger Experte von Binance mit. Meme-Anziehungskraft und echte Werkzeuge in einem einzigen Projekt findet man am Kryptomarkt nur selten. Analysten halten nach dem Listing ein Hundertfaches für möglich, auch wenn diese Prognose keine Garantie ist. Weil jede neue Stufe teurer wird, sichern sich heutige Käufer einen Preis, den die nächste Runde nicht mehr anbieten dürfte.

Sicherheit ist bei jedem Presale die wichtigste Frage, und Pepeto hat hier früh vorgesorgt. SolidProof hat sowohl das Audit als auch die KYC-Prüfung übernommen und den gesamten Code geprüft und bestätigt, bevor der Presale für Käufer überhaupt öffnete. Scanner und Börse laufen schon heute, lange vor dem ersten Börsenlisting. Auch eine Notierung bei Binance ist nach Projektangaben bereits auf dem Weg.

Fazit

Die Krypto News zu BNB zeigen eine starke Chain, deren Token wegen seiner Größe langsam vorankommt, und diese Lücke füllt Pepeto. Für ein Hundertfaches bräuchte BNB fast zehn Billionen Dollar Marktwert, was kaum vorstellbar ist. Pepeto steht dagegen vor dem Listing, und der Markt setzt seinen Preis erst danach. Beim Stufenpreis von 0,000000188 Dollar bringen 500 Dollar rund 2,66 Milliarden Token, die bei einem Hundertfachen 50.000 Dollar wert sein könnten, ohne Garantie. Wer jetzt einsteigt, hält einen Preis, den spätere Käufer nicht mehr bekommen. Auf der offiziellen Pepeto-Website gilt er nur, bis die Runde schließt, danach zahlt jeder Nachzügler mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wo steht BNB nach den heutigen Krypto News?

Der BNB-Kurs steht bei rund 748 Dollar und damit etwa 30 Prozent unter dem Vorjahr, obwohl tokenisierte Aktien auf der BNB Chain binnen sieben Tagen um 239,3 Millionen Dollar wuchsen.

Welcher Presale hat schon vor dem Listing laufende Produkte?

Pepeto betreibt vor dem Listing bereits eine Börse ohne Swap-Gebühr und einen Risikoscanner. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.net.