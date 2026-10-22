Solana Prognose nach dem Alpenglow-Start am 21. Oktober 2026, SOL fällt auf 105 Dollar zurück, wie geht es weiter?

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Die Solana Prognose hat seit heute Nachmittag einen neuen Bezugspunkt, denn das Netzwerk bestätigt Zahlungen nun in rund 150 Millisekunden statt in 12,8 Sekunden. Alpenglow ist die größte Änderung am Konsens seit dem Start von Solana im März 2020 und wurde im laufenden Betrieb aktiviert. Der Kurs sprang zunächst auf rund 108,50 Dollar, fiel dann aber auf 105,60 Dollar zurück. Gleichzeitig ziehen Anleger seit zwölf Tagen in Folge Geld aus den Solana-ETFs ab. Für die Solana Prognose bedeutet ein schnelleres Netzwerk also noch lange keinen schnelleren Kurs. Kann SOL jetzt die entscheidende Marke knacken, oder verpufft der Effekt schon in den nächsten Tagen?

Solana Prognose nach Alpenglow, was der SOL Kurs jetzt verrät

Um etwa 14 Uhr UTC haben die Validatoren bei Slot 459.653.000 das alte Konsensverfahren TowerBFT abgeschaltet. Laut CoinDesk sind Transaktionen seitdem nach rund 150 Millisekunden endgültig. Validatoren zahlen künftig pauschal 0,8 SOL pro Epoche, und dieser Betrag wird verbrannt. Das Dashboard der Solana Foundation zeigte kurz nach dem Start allerdings noch eine Finalität von 6,6 Sekunden.

Für die kurzfristige Solana Prognose spielt der Start kaum eine Rolle, denn SOL liegt nach dem Sprung nur rund 1 Prozent höher als gestern. Laut FXEmpire hat SOL vier Tage in Folge zugelegt, seit der Boden bei 100 Dollar hält. Erst ein Ausbruch über 116 Dollar würde dort eine Trendwende bestätigen und ein Ziel von 150 Dollar möglich machen. Das Portal crypto.news erinnert daran, dass SOL noch bei rund 121 Dollar in den Oktober gestartet war, und sieht für November eine Spanne von 90 bis 125 Dollar.

Selbst das optimistische Ziel von 150 Dollar entspräche von hier nur einem Plus von gut 40 Prozent. Ein praktisches Problem lässt Alpenglow dabei offen. Wer Kapital von Ethereum oder Base nach Solana holen will, kommt dort meist nur langsam und gegen Gebühr an.

Pepeto bringt Coins für 0 Dollar nach Solana, während der Presale noch läuft

Was nützen 150 Millisekunden, wenn die Anreise Stunden dauert und vorab Gebühren frisst? An dieser Stelle setzt Pepeto an, ein Memecoin-Projekt im Presale, dessen Bridge schon heute läuft und nicht erst nach dem Listing. Für Solana-Trader heißt das, Kapital von anderen Chains kommt rechtzeitig für den nächsten Trade an, ohne dass vorher eine Gebühr anfällt.

Schon heute verbindet die Bridge Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum. Ihre Token werden auf der ersten Chain in einem geprüften Vertrag gesperrt. Erst wenn diese Sperre on-chain nachgewiesen ist, entsteht dieselbe Menge auf Solana neu. Dazwischen liegt kein Schuldschein auf Papier, und ein gezeigter Transfer dauerte nur 41 Sekunden.

Zum Vergleich verlangen die meisten Bridges 15 bis 50 Dollar pro Transfer, brauchen oft Stunden und können bei einem Fehler Guthaben dauerhaft blockieren. Bei Pepeto liegt die Gebühr bei 0 Dollar, und ein fehlgeschlagener Transfer hebt die Sperre automatisch wieder auf. Kein Unternehmen verwahrt Ihre Coins zu irgendeinem Zeitpunkt, also kann sie auch niemand einfrieren. Bevor der Presale überhaupt startete, hat SolidProof den gesamten Code von Pepeto geprüft und verifiziert, weshalb Käufer schon in dieser frühen Phase auf eine unabhängig kontrollierte Grundlage setzen können.

Inzwischen sind mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale geflossen, und jede neue Stufe kostet mehr als die vorherige. Zum aktuellen Preis von 0,000000188 Dollar erhalten Sie für 750 Dollar rund 3,99 Milliarden Token. Sollten sich die 100x bestätigen, die Analysten nach dem Listing erwarten, könnte daraus ein Wert von rund 75.000 Dollar werden, eine kühne Annahme und kein Versprechen. Für alle, die die Solana Prognose verfolgen und mehr suchen als ein schnelleres Netzwerk, könnte Pepeto der frühere Schritt sein. Die Bridge läuft bereits, doch das Listing steht noch aus, und genau darin liegt die Chance für heutige Käufer.

Fazit

Die Solana Prognose bleibt nach Alpenglow solide, doch bei rund 62 Milliarden Dollar Marktwert braucht SOL gewaltige neue Geldströme, um sich zu verdoppeln. Ein Blick zurück relativiert jede Solana Prognose, denn die besten Renditen von Solana entstanden ausgerechnet in einer Phase der Angst. Wer im März 2020 mitten im Börsencrash für 0,22 Dollar kaufte, hätte aus 1.000 Dollar heute rund 480.000 Dollar gemacht. Damals profitierten jene, die handelten, während andere noch zweifelten. Pepeto bietet heute eine ähnliche Ausgangslage mit einer laufenden Bridge und einem geplanten Binance-Listing, das näher rückt. Die aktuelle Stufe ist auf der offiziellen Pepeto-Website noch offen, doch die nächste wird teurer, und dieser Preis kommt nicht zurück.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Solana Prognose nach dem Alpenglow-Upgrade?

Die Solana Prognose hängt an der Marke von 116 Dollar. Ein Ausbruch darüber öffnet laut FXEmpire den Weg zu 150 Dollar, aktuell notiert SOL bei rund 105,60 Dollar.

Was bietet Pepeto Solana-Anlegern?

Pepeto bietet eine von SolidProof geprüfte Bridge, die Coins für 0 Dollar nach Solana bringt, erhältlich im Presale auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.net.