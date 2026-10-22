Mars schließt sich einer wachsenden Gruppe globaler Unternehmen an, die mit vor Ort eingesetzten Ingenieuren von NIQ zusammenarbeiten, um firmeneigene Verbraucher- und Marktinformationen in KI-Workflows von Unternehmen zu integrieren

NielsenIQ (NYSE: NIQ), ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherinformationen, gab heute bekannt, dass Mars nun zu den neuen ConnectAI-Charter-Kunden zählt. Damit erweitert sich die wachsende Liste globaler Unternehmen, die im Rahmen des Programms mit NIQ zusammenarbeiten, um die Informationsgrundlage für die Optimierung von KI-Workflows in Unternehmen zu schaffen.

Im Rahmen des ConnectAI-Charter-Programms arbeiten vor Ort eingesetzte Ingenieure und Datenwissenschaftler von NIQ gemeinsam mit Mars daran, die Erkenntnisse von NIQ in den Ausbau KI-gestützter Arbeitsabläufe im gesamten Unternehmen zu integrieren. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf der Verknüpfung von NIQ-Daten, -Modellen und geschäftlichen Zusammenhängen mit dem KI-Ökosystem von Mars, um die Kluft zwischen Daten und Entscheidungsfindung zu verringern. Gemeinsam bearbeiten sie Anwendungsfälle wie Konversationsanalysen und harmonisierte Produktdaten, um die Grundlage für zukünftige Anwendungsfälle zu schaffen.

"Während wir den Einsatz von KI in unserem gesamten Unternehmen ausweiten, sehen wir eine Chance, Entscheidungsträgern Einblicke näherzubringen und den manuellen Aufwand zwischen Daten und Maßnahmen zu reduzieren", sagte Rishi Padhi, SVP und Chief Digital and Information Officer bei Mars. "Im Rahmen des ConnectAI-Charter-Programms von NIQ untersuchen wir, wie Optiq Bridge, Harmonisierung und die semantische Ebene eine skalierbarere Grundlage für KI-gestützte Arbeitsabläufe schaffen können mit potenziellen Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen wie der Nachfrageprognose und einem breiteren Zugang zu hochwertigen Erkenntnissen im gesamten Unternehmen. Durch eine effektivere Verknüpfung von Daten, Kontext und KI können wir Teams dabei unterstützen, komplexe Informationen schneller in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln."

Die Dynamik von ConnectAI hält an

ConnectAI ist ein Angebot im Rahmen der Strategie "Intelligence that Fuels AI" von NIQ, die die firmeneigenen Daten, Modelle und den geschäftlichen Kontext von NIQ in die KI-Umgebungen der Kunden einbringt. Vor Ort eingesetzte NIQ-Ingenieure und Datenwissenschaftler arbeiten gemeinsam mit den Kundenteams daran, Workflows wie beispielsweise die Entwicklung von Agenten entsprechend den spezifischen geschäftlichen Prioritäten der Kunden zu konfigurieren.

Das Modell ist darauf ausgelegt, wiederholbare Plattformdienste zu schaffen, die sich über Organisationen, Anwendungsfälle und KI-Ökosysteme hinweg skalieren lassen und sich gleichzeitig an die jeweilige Kundenumgebung anpassen.

"Unternehmen, die mit KI Mehrwert schaffen, stützen sich auf vertrauenswürdige Erkenntnisse und setzen diese zur Umsetzung echter geschäftlicher Prioritäten ein", sagte Irina Stoian, Chief AI Commercial Officer bei NIQ. "ConnectAI hilft Kunden dabei, den Schritt vom Experimentieren zur skalierbaren Umsetzung zu vollziehen, indem es KI mit den Erkenntnissen und dem geschäftlichen Kontext verbindet, die für sicherere Entscheidungen und eine stärkere Umsetzung erforderlich sind."

NIQ plant, das ConnectAI-Charter-Programm weiter auszubauen, unter anderem durch zusätzliche Kooperationen mit Marken und Einzelhändlern. Unternehmen, die an einer Zusammenarbeit mit den vor Ort eingesetzten Engineering- und Data-Science-Teams von NIQ interessiert sind, können hier ihr Interesse bekunden.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das das umfassendste und zuverlässigste Bild des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenabdeckung und detaillierter Messungen zu Verbrauchern und Einzelhandel mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 82 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Mehr Informationen finden Sie hier: www.niq.com.

Häufig gestellte Fragen

Was ist ConnectAI?

ConnectAI ist die Plattform und das kollaborative Bereitstellungsmodell von NIQ zur Integration von NIQ-Daten, -Modellen und geschäftlichem Kontext in die KI-Umgebung eines Kunden. Es kombiniert den Zugang zu Technologie mit dedizierter Unterstützung durch Ingenieure und Datenwissenschaftler, um Workflows rund um spezifische Geschäftsentscheidungen aufzubauen.

Wie unterscheidet sich ConnectAI von bestehenden NIQ-Produkten?

Die bestehenden Anwendungen von NIQ liefern Erkenntnisse durch speziell entwickelte NIQ-Erlebnisse. ConnectAI ermöglicht es Kunden, NIQ-Erkenntnisse in ihren eigenen KI-Systemen, Anwendungen und Arbeitsabläufen zu nutzen. Die beiden Ansätze ergänzen sich und ermöglichen es Kunden, auf NIQ-Funktionen so zuzugreifen, wie es für ihr Unternehmen am besten passt.

Was entwickeln die teilnehmenden Kunden?

Jedes Projekt wird individuell auf den Kunden zugeschnitten. Mögliche Anwendungsfälle umfassen Nachfrageprognosen, Wettbewerbsanalysen, Entscheidungen im Einzelhandel und zur Regalsortierung, die Erkennung von Verbraucher- und Kategorietrends, Wachstumsplanung sowie einen breiteren Zugang zu Erkenntnissen im gesamten Unternehmen.

Was macht das NIQ-Builder-Team?

NIQ stellt Ingenieure und Datenwissenschaftler zur Verfügung, die eng mit den Technologie-, Daten- und Geschäftsteams des Kunden zusammenarbeiten. Gemeinsam konfigurieren sie Datenverbindungen, den geschäftlichen Kontext und KI-gestützte Arbeitsabläufe entsprechend den Systemen, Prioritäten und Erfolgskennzahlen des Unternehmens.

Steht ConnectAI allen potenziellen Kunden zur Verfügung?

ConnectAI wird derzeit im Rahmen einer ersten Gruppe von Pilotprojekten entwickelt. NIQ geht davon aus, dass die Erkenntnisse aus diesen Kooperationen in die weitere Entwicklung und zukünftige Ausweitung des Programms einfließen werden.

Wie fügt sich ConnectAI in die übergeordnete KI-Strategie von NIQ ein?

ConnectAI ist ein frühes Angebot im Rahmen der Säule "Intelligence that Fuels AI" von NIQ. Zur übergeordneten Strategie von NIQ gehören zudem speziell entwickelte KI-Anwendungen für kommerzielle Arbeitsabläufe sowie Commerce Intelligence für das aufstrebende KI-gesteuerte Einkaufsökosystem.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung bezüglich der ConnectAI-Kooperation von NIQ mit Mars kann zukunftsgerichtete Aussagen zu erwartetem Verbraucherverhalten, Markttrends, Branchenentwicklungen sowie zu den erwarteten Vorteilen, Leistungen oder Ergebnissen der Zusammenarbeit von NIQ mit Mars enthalten, einschließlich Aussagen zu Plattformfunktionen, Wachstumschancen und geschäftlichen Auswirkungen. Diese Aussagen spiegeln aktuelle Erwartungen und Prognosen wider, die auf verfügbaren Daten, historischen Mustern und verschiedenen Annahmen basieren. Begriffe wie "erwartet", "geht davon aus", "prognostiziert", "glaubt", "sagt voraus" und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse dar und unterliegen inhärenten Unsicherheiten, darunter Änderungen der Verbraucherpräferenzen, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, des technologischen Fortschritts und der Wettbewerbsdynamik. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl wir bestrebt sind, unsere Erkenntnisse auf zuverlässige Daten und fundierte Methoden zu stützen, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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