XRP Prognose November 2026, nach dem Sprung auf 1,39 Dollar entscheidet jetzt die Hürde bei 1,40 Dollar

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Die XRP Prognose bekommt am Mittwoch, dem 21. Oktober, neuen Stoff, denn XRP ist binnen 24 Stunden um rund 5 Prozent auf etwa 1,39 Dollar gestiegen. Damit steht die Kryptowährung wieder direkt vor der Marke von 1,40 Dollar, an der in diesem Jahr jeder Ausbruch gescheitert ist. Anläufe im April, im Mai und im September endeten jedes Mal mit einem Rückfall. Große Käufer bleiben dabei auffällig ruhig. Ist dieser Sprung der Beginn einer echten Erholung oder nur die nächste Falle für ungeduldige Anleger? Die Antwort für die XRP Prognose hängt an wenigen Zahlen, die jetzt jeder kennen sollte.

XRP Prognose für die kommenden Wochen hängt an 1,40 Dollar und frischem Geld

Für die XRP Prognose ist der Startpunkt wichtig, denn XRP hatte am 18. Oktober noch bei 1,25 Dollar sein Monatstief markiert. Seitdem hat sich der Kurs um fast 8 Prozent erholt, wie eine Analyse von 24/7 Wall St. zeigt. Seit Anfang Oktober hat XRP allerdings gut 10 Prozent verloren. Der letzte Schlusskurs über 1,40 Dollar stammt vom 11. Oktober.

Entscheidend ist laut der Analyse der gleitende 50-Tage-Durchschnitt bei rund 1,41 Dollar, der knapp über dem Kurs liegt. Erst ein Schlusskurs darüber würde zeigen, dass Käufer wieder die Kontrolle übernehmen. Danach warten die Zonen um 1,49 und 1,50 Dollar als nächste Widerstände. Die XRP Prognose von crypto.news sieht für November ein positives Szenario bei 1,55 Dollar, was rund 15,7 Prozent über dem Ausgangswert liegt. Im schwachen Szenario droht dagegen ein Rückgang auf 1,15 Dollar, also etwa 14 Prozent Minus.

Ein Problem bleibt allerdings, denn die Spot-ETFs auf XRP verzeichneten am 19. und 20. Oktober keinerlei Nettozuflüsse. Für die XRP Prognose bedeutet das, dass der aktuelle Sprung ohne große institutionelle Käufer stattfindet. Bei einem Börsenwert von rund 88 Milliarden Dollar braucht XRP aber enorme Summen, um überhaupt 15 Prozent zuzulegen. Viele Anleger, die ihre XRP Prognose nüchtern lesen, suchen deshalb nach jüngeren Projekten, bei denen schon kleinere Beträge den Kurs bewegen können. Doch gerade dort lauert ein anderes Risiko, denn nicht jeder neue Coin lässt Käufer am Ende auch wieder verkaufen.

Während die XRP Prognose auf Käufer wartet, prüft Pepeto neue Coins vor dem Kauf von 0 bis 100

Wer seine XRP Prognose an große Fonds knüpft, wartet auf Sicherheit vor dem Einstieg. Käufer neuer Coins stehen vor derselben Frage, nur liegt das Risiko bei ihnen im Code. Manche Coins sind Fallen, und ein Vertrag kann sauber wirken bis zu dem Tag, an dem man verkaufen möchte.

Genau diese Lücke schließt der Sicherheitsscanner von Pepeto, einem Meme Coin im Presale mit einer eigenen gebührenfreien Börse. Jeder Scan liest den aktiven Vertrag mit 42 Detektoren und sucht nach Mint-Funktionen, versteckten Eigentümern, Pausenschaltern und Gebühren, die der Eigentümer ändern kann. Danach folgen ein Testkauf und ein Testverkauf auf einer Kopie der Blockchain. So zeigt sich ein Coin, der Käufer zwar einsteigen, aber nicht mehr aussteigen lässt, noch bevor Geld fließt.

Am Ende steht eine Bewertung von 0 bis 100 mit einem klaren Urteil, und Trades bei kritischen Befunden werden standardmäßig blockiert. In einem Fall erhielt ein Coin nur 6 Punkte, sein Testverkauf scheiterte, und der Scanner stufte ihn als Honeypot ein, sodass der Kauf nie zustande kam. Programmierkenntnisse braucht dafür niemand, denn der Bericht erklärt Vertrag, Halter, Handelspool und Testtrades in einfacher Sprache. Ein gescheiterter Testverkauf ist eine Warnung, die Sie vor dem Kauf sehen möchten und nicht danach.

Dieselbe Sorgfalt gilt für das Projekt selbst, denn die Prüfer von SolidProof haben den gesamten Code von Pepeto auditiert und verifiziert, bevor der Presale überhaupt startete. Käufer haben bisher mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale investiert. Der aktuelle Stufenpreis liegt bei 0,000000188 Dollar und steigt mit jeder neuen Stufe. Für Anleger, die ihr Geld vermehren möchten, ohne in eine Falle zu tappen, prüft Pepeto die Coins zuerst. Der heutige Preis ist dabei der niedrigste, der noch offen steht, und dieser Abstand zum späteren Börsenpreis könnte frühen Käufern den größten Hebel bieten.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt an die Marke von 1,40 Dollar gebunden, solange große Käufer fehlen. Pepeto überträgt den Gedanken der Sicherheit auf den Kauf selbst und liest mit seinem Scanner zuerst den Code. Ein Coin mit rund 88 Milliarden Dollar Börsenwert braucht Milliarden für jeden größeren Schritt, ein Presale startet von einer viel kleineren Basis. Pepe erreichte bis Dezember 2024 laut FXStreet über 11 Milliarden Dollar Wert, ganz ohne Produkt. Pepeto startet dagegen mit aktivem Scanner und laufender Börse, hinter diesem Meme steht also mehr. Wer die nächste große Bewegung nicht verpassen will, findet den möglichen Startpunkt auf der offiziellen Pepeto-Website, denn jede spätere Stufe kostet mehr und verkleinert den Abstand zum Listingpreis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle XRP Prognose für November?

Die XRP Prognose für November reicht von 1,15 bis 1,55 Dollar, je nachdem, ob XRP die Marke von 1,40 Dollar zurückerobert.

Wie schützt Pepeto Käufer vor betrügerischen Coins?

Pepeto prüft jeden Coin vor dem Kauf mit 42 Detektoren und einem Testverkauf und vergibt eine Bewertung von 0 bis 100, mehr dazu auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.net.