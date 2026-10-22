Neues Programm wird regional verwurzelte Health-Entrepreneurs unterstützen, um robustere Unternehmungen zu schaffen und deren positiven Einfluss auf Gemeinschaften vor Ort nachhaltig zu stärken

Das Programm reagiert auf anhaltende Lücken bei Kapital und fachlicher Unterstützung für vielversprechende Gesundheitsinnovationen in Schwellenländern

In der ersten Phase richten wir uns an rund 50 Unternehmerinnen und Unternehmer, die Start-ups in der späten Inkubations- bis frühen Beschleunigungsphase in Afrika und Asien leiten

Unternehmer erhalten maßgeschneiderte Unterstützung, wobei ausgewählte Gruppen später die Möglichkeit haben, Zugang zum Ökosystem für Gesundheitsinnovationen von Abu Dhabi zu erhalten

Future Health Eine globale Initiative von Abu Dhabi und Bridge for Billions wird ein neues Entrepreneurship-Programm für eine globale Initiative für vielversprechende Investments in Healthcare-Ventures in Schwellenländern starten und dazu beitragen, dass lokal entwickelte Lösungen mehr Menschen erreichen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261021941659/de/

The first phase of the programme will target around 50 entrepreneurs leading late-incubation to early-acceleration ventures in Africa and Asia.

Schwellenländer vereinen einen enormen gesundheitlichen Bedarf mit einem riesigen unternehmerischen Potenzial. Dennoch haben viele vielversprechende Unternehmen oftmals Schwierigkeiten, Zugang zu Kapital, fachlicher Beratung und den notwendigen Verbindungen zum Gesundheitssystem zu erhalten, um Wachstum zu erzielen. Der Global Innovation Index 2024 der WIPO (Weltorganisation für geistiges Eigentum) berichtete, dass in der ersten Jahreshälfte 2024 Lateinamerika und Afrika für rund 3% der weltweiten Venture-Capital-Deals verantwortlich zeichneten, wohingegen das Risikokapital einen Rückgang um 19% im asiatisch-pazifischen Raum und 80% in Afrika verzeichnete.

Gleichzeitig bringen Unternehmer, die in ihren Gemeinden verwurzelt sind, oft ein genaues Verständnis für den lokalen Gesundheitsbedarf, die wirtschaftlichen Einschränkungen und die praktischen Realitäten der Pflegeerbringung mit. Diese Unternehmen zu stärken, birgt das Potenzial, positiven Nutzen für deren gesamtes gesellschaftliches Umfeld gemäß der World Bank Group zu generieren und jeder Arbeitsplatz im Gesundheitssektor in Ländern mit niedrigem Einkommen ist mit schätzungsweise 3,4 zusätzlichen Arbeitsplätzen in verwandten Branchen verbunden.

Das neue Programm zielt darauf ab, bestehende Hürden für Unternehmer durch die Kombination aus strukturiertem Kompetenzaufbau und Zugang zu Expertise, Netzwerken und Anbindungen an das Gesundheitssystem zu beseitigen. Im Laufe der Zeit werden ausgewählte Unternehmer auch Gelegenheiten erhalten, um sich am wachsenden Gesundheitsinnovationsökosystem von Abu Dhabi zu beteiligen und Wege für ein breiteres Wachstum zu erkunden.

Ihre Exzellenz Dr Noura Khamis Al Ghaithi, Undersecretary of the Department of Health Abu Dhabi, erläuterte: "Lokal verwurzelte Unternehmer sind in der Lage, Lösungen zu entwickeln, die sich an echten Gesundheitsbedürfnissen, der lokalen Realität und finanzieller Tragbarkeit sowie dem Zugang zum richtigen Fachwissen, zu Netzerken und Investitionen orientieren. Sie können dazu beitragen, dieses Potenzial in einen bleibenden Einfluss umzusetzen. Die Zusammenarbeit von Future Health und Bridge for Billions kann dazu beitragen, ihre Wirkung zu Hause zu verstärken, während gleichzeitig Wege geschaffen werden, damit die vielversprechendsten Lösungen im Laufe der Zeit mehr Menschen erreichen."

"Unternehmer unterstützen Organisationen, die Startup-Gründern im Gesundheitssektor in Schwellenländern am nächsten stehen. Sie kennen die lokalen regulatorischen Rahmenbedingungen, die Gesundheitssysteme und die Gemeinschaften, wo diese Unternehmen tätig sind, und sie sind oftmals die Ersten, die einen Gründer unterstützen, lange bevor Kapital eintrifft. Durch Conecta Healthcare setzt sich Bridge for Billions für ESOs ein und funktioniert neben ihnen, denn die Stärkung dieser Organisationen ist der Weg, wie wir das Gesundheitsunternehmertum im großen Stil stärken. Gemeinsam mit Future Health wollen wir Gründerinnen und Gründern sowie den Organisationen, die sie unterstützen, die Werkzeuge, Netzwerke und Sichtbarkeit geben, um die Zukunft der weltweiten Gesundheitsinnovation mitzugestalten, insbesondere im globalen Süden", so Pablo Santaeufemia, CEO von Bridge for Billions.

Die erste Phase wird sich darauf konzentrieren, rund 50 Unternehmerinnen und Unternehmer in Afrika und Asien zu identifizieren, die über das anfängliche Idealstadium hinausgekommen sind. Jedoch sind sie noch früh genug, um von strukturierter Unterstützung zu profitieren. Die Unternehmen werden anhand von Qualität, Reife, Skalierbarkeit, Marktbedarf und Relevanz für gesundheitliche Prioritäten bewertet.

Die zweite Phase wird ein maßgeschneidertes Online-Programm zur Navigation durch die regulatorischen Vorgaben, Health-System Integration, Business-Model Validation und Investor Readiness bieten. Im Anschluss daran wird eine kleinere Gruppe für eine Beschleunigungsphase in Abu Dhabi ausgewählt, die die Möglichkeiten schafft, um mit den Regulierungsbehörden, Gesundheitsdienstleistern, Forschungseinrichtungen und Investoren des Emirats in Kontakt zu treten und längerfristige Beziehungen in seinem Gesundheitsinnovations-Ökosystem aufzubauen.

Das Programm ist Teil der ganzjährigen Arbeit von Future Health, praktische Wege für globale Gesundheitsinnovationen schaffen, um Projekte aufzubauen, zu skalieren und hilfsbedürftige Gemeinschaften zu erreichen.

Bewerbungen, Teilnahmekriterien und weitere Programmdetails werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Über Future Health eine globale Initiative von Abu Dhabi

Future Health ist eine ganzjährige Plattform für globale Zusammenarbeit und transformative Innovationen im Gesundheitswesen, die unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und Vorsitzender des Exekutivrats von Abu Dhabi, steht.

Future Health bringt Gesundheitsforscher, politische Entscheidungsträger, Führungskräfte aus der Wirtschaft, Investoren und Unternehmer aus verschiedenen Disziplinen und Regionen zusammen und treibt gemeinsames Handeln voran, um die Gesundheitssysteme zu stärken und ein längeres, gesünderes Leben für alle zu ermöglichen.

Durch ein ganzjähriges Programm mit Forschungserkenntnissen, Publikationen, Initiativen zur Wirkungssteigerung, Challenges, F&E-Förderung und sektorübergreifenden Treffen treibt Future Health den Fortschritt in vier Schwerpunktbereichen voran: Langlebigkeit und Präzisionsmedizin, Gesundheitssysteme und Nachhaltigkeit, digitale Gesundheit und KI sowie Investitionen in die Lebenswissenschaften.

Future Health wird vom Gesundheitsministerium von Abu Dhabi und seinen Gründungspartnern PureHealth, M42, dem Institute for Healthier Living Abu Dhabi sowie Mubadala Bio organisiert und veranstaltet. Mediclinic Middle East fungiert als strategischer Partner und Burjeel Holdings als assoziierter Partner.

Weitere Informationen finden Sie auf www.futurehealthinitiative.ae? und folgen Sie Future Health auf: X, Instagram, LinkedIn und Facebook.

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