Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen in den Bereichen Technologie und Geschäftstransformation durch eine Kooperationsvereinbarung mit TechSparq, einem in den USA ansässigen Unternehmen, das Strategie, Commerce Engineering und KI mit praktischer Umsetzung verbindet.

TechSparq ist ein digitales Beratungsunternehmen, das Strategie und Beratung, Commerce-Engineering sowie KI- und "Agentic Commerce"-Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel und Konsumgüter, Luxus und Mode sowie E-Commerce und Direct-to-Consumer anbietet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Oregon verbindet strategische Planung mit praxisorientierter Umsetzung, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre digitalen Initiativen, das Kundenerlebnis und ihre Betriebsmodelle voranzutreiben.

"Wir haben unser Unternehmen gegründet, um die Kluft zwischen denjenigen, die die Strategie entwickeln, und denjenigen, die für deren Umsetzung verantwortlich sind, zu überbrücken", sagte Dedrick Boyd, Gründer und CEO von TechSparq. "Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Consulting bietet uns die Möglichkeit, dieses umsetzungsorientierte Modell einem breiteren Spektrum von Unternehmen zugänglich zu machen und dabei unseren Ansatz mit zusätzlichen technologischen und globalen Kompetenzen zu kombinieren."

"Die Unterscheidung zwischen Strategie und Umsetzung lässt sich immer schwerer aufrechterhalten, da Unternehmen komplexe digitale und KI-gesteuerte Transformationsprozesse durchlaufen", erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Das Modell von TechSparq vereint diese Disziplinen und ergänzt unsere Kompetenzen in den Bereichen Technologie und Geschäftstransformation durch einen praxisorientierten Ansatz, mit dem strategische Prioritäten in konkrete Lösungen umgesetzt werden."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

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