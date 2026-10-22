Wenn veränderte Erdbahnen eine Eiszeit einleiteten, kühlten zunächst nur die Sommer im hohen Norden ab. Warum daraufhin am anderen Ende der Welt das Südpolarmeer große Mengen Kohlendioxid verschluckte, gab der Klimaforschung lange Rätsel auf. Forscher:innen um die Geowissenschaftlerin Madison Shankle von der schottischen University of St Andrews haben nun in Computersimulationen nachgewiesen, wie wachsende Eisschilde auf der Nordhalbkugel den Entzug ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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