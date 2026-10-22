München (ots) -"So wollten wir nicht aussehen!" - Drittes Heimspiel, 3. Niederlage! Der FC Bayern erlebt gegen Dubai Basketball vor allem in der 1. Halbzeit ein regelrechtes Debakel. "So darfst du dich nicht präsentieren! Das war offensiv teilweise kopflos.", bemängelte MagentaSport-Experte Alex Vogel beim Stand 36:63. Die erste Hälfte im Heimspiel verpennt, schon wieder. Es sollte so viel besser werden bei den Münchner, nun ist das 91:107 schon die 5. Pleite im 7. Spiel in de EuroLeague."Ein peinlicher Ansatz. Wir müssen zurückschlagen und deutlich besser werden. Wir müssen uns zeigen und versuchen voll dagegenzuhalten, das ist das Wichtigste", wird Vladimir Lucic in seiner Analyse deutlich. Der Bayern-Star nimmt aber auch die eigenen Fans in die Pflicht. "Wir brauchen außerdem auch die Energie der Fans. Das soll keine Ausrede sein, es liegt zu 100 Prozent an uns, aber oft kommt der Jubel der Fans nur, wenn wir zurückkommen und die Energie liefern. Wir brauchen sie, wenn sie sehen, dass das Team Probleme hat, wenn die Energie fehlt. Dann müssen sie uns den Rücken stärken."Bayern-Coach Anton Gavel war die Unzufriedenheit anzusehen, er zeterte und gestikulierte sauer. "Wenn es jemanden gibt, der Lösungen sucht, dann ist es auch er. Er ist ein herausragender Trainer. Dem muss man Zeit geben. Ich würde von außen eher auf die Spieler schauen. Das braucht Zeit. Das war heute eine sehr schwache Vorstellung, da muss sich viel tun. Rollenverteilung ja, aber die Spieler müssen auch anders rauskommen", analysiert Alex Vogel. Am Dienstag bekommt der FC Bayern die Chance auf Wiedergutmachung und den ersten Heimsieg der EuroLeague-Saison gegen den FC Barcelona (ab 19.30 Uhr live bei MagentaSport). Dubai mag die Münchner, gewann zum 3. Mal und steht nun bei 5 Siegen in dieser Saison.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips aus der EuroLeague mit dem Spiel des FC Bayern gegen Dubai - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Freitag gibt es das Topspiel Olympiakos Piräus gegen Fenerbahce Istanbul zu sehen - ab 20.00 Uhr live. Weiter geht's in der EuroLeague mit deutscher Beteiligung am Dienstag. Dann empfängt der FC Bayern den FC Barcelona - ab 19.30 Uhr live. MagentaSport zeigt alle Spiele der EuroLeague live.FC Bayern München - Dubai Basketball 91:107Da ging es schon wacklig los: Technische Startschwierigkeiten im SAP-Garden. Die Game-Clock läuft nicht richtig an. Die Schiedsrichter unterbrechen sofort. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=QkdsSmU4aDliblhtUm5sNnlNeG0xaUNjVVY1ZzNRV1MyWCtMOFdjeGdkZz0="Die Bayern hecheln hinterher". Die Münchner verschlafen die Anfangsphase und liegen nach Viertel 1 mit 14:29 hinten. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SFFtdk5MNzh3Z3BrWGUwNFdMdGVXY2ZublllNkJwNTBTWmtYT3gxM2hXWT0=Bei den Bayern geht nicht viel zusammen. Offensiv wie defensiv wirken die Münchner sehr nachlässig. Washington Jr. mit dem einfachen Turnover. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RndEeUdZSGdoN0RGdjAzOE5WOElnak81OW50NURKMXBTaDZKeUp3R0h3az0=Dubai Basketball mit einem weiteren 7:0-Lauf vor der Halbzeit. Sie machen mit dem FC Bayern, was sie wollen und lassen den SAP-Garden verstummen. Zur Halbzeit führen die Gäste mit 63:36. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=S1E5VHk2YWpUZWR1aXRZL3F5bFpiSHJ4Qmx3WnhnOXRzV1pzbkpxT2lUTT0=Reaktionen: Bayern-Coach Anton Gavel ist schwer bedient aufgrund der Leistung seiner Mannschaft. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SnZOWU5aVDg2KzA5bVZ4YTA5M0h3SWVETVBocXVpeU50aFJYNzU3ejRCWT0=Oscar da Silva bringt Stimmung in die Bude. Erst holt er den Defensiv-Rebound, dann packt er den Monster-Dunk aus. Die Bayern verringern den Rückstand. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bFovdG44TGlWMGs0Qy92SkxJenNWYWtHUm5Nditadldxb2QvaUdJeFVTMD0=Vladimir Lucic, FC Bayern München: "Ein peinlicher Ansatz. Ich weiß nicht, ob es offensiv zu eigensinnig war oder ob wir einfach keinen Weg gegen ihre wechselnde Defensive gefunden haben. So wollten wir nicht aussehen. Wenn man so viele Punkte gegen ein Team mit so viel Talent und Qualität erlaubt, dann ist es egal was wir in der 2. Halbzeit machen. Das einzig Positive heute war, dass wir im 3. Viertel eine Reaktion gezeigt haben. Wir müssen zurückschlagen und deutlich besser werden. Einerseits ist es eine Entscheidung, dass man sich zeigt, andererseits ist es auch die Qualität der anderen Teams. Man muss realistisch sein, es gibt jede Menge Talent in der EuroLeague und hohe Budgets. Wir müssen uns zeigen und versuchen voll dagegenzuhalten, das ist das Wichtigste. Wir brauchen außerdem auch die Energie der Fans. Manchmal brauchen wir das. Das soll keine Ausrede sein, es liegt zu 100 Prozent an uns, aber oft kommt der Jubel der Fans nur, wenn wir zurückkommen und die Energie liefern. Wir brauchen sie, wenn sie sehen, dass das Team Probleme hat, wenn die Energie fehlt. Dann müssen sie uns den Rücken stärken." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cm9XVVpNbGNhSFpKZFBRL1ZNSmZQSmdJNFNYMlVxaG94QkRldXhmbFZvND0=Alex Vogel, MagentaSport-Experte, über Dubai Basketball: "Wenn du nur auf die Starpower schaust, dann sind sie für mich ein TOP-6-Team. Wenn du dann einen erfahrenen Coach wie Xavi Pascal hast, dann kannst du es irgendwie ins Final Four schaffen und um den Titel mitspielen. Aber ich sehe andere Mannschaften noch stärker. Das ist das beste Dubai seitdem sie in der EuroLeague dabei sind. Herausragend offensiv, immer die richtigen Optionen. Hervorragender Auftritt von der gesamten Mannschaft." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=QkdXZHVLOGxiNHFoM09IZDFBM3V4eGExU0ZtTGMrTHNHWFJGdWhJS0d5TT0=Alex Vogel, MagentaSport-Experte, über die schwache 1. Halbzeit des FC Bayern: "Man hat Anfang des 2. Viertel das Gefühl die Bayern kommen besser rein, können auf 11 verkürzen, aber dann sind sie wieder auseinandergefallen, was du auch kannst gegen so eine starke Dubai-Mannschaft. Wenn du eben noch nicht die Lineups hast, die Struktur, die Rollenverteilung und du auch kein Selbstvertrauen hast. Dann geht das schnell gegen so eine Mannschaft. Trotzdem darfst du dich so nicht präsentieren. Das war offensiv teilweise kopflos. Sie haben nicht genug Intensität im Spiel gehabt, nicht genug Druck auf den Ball bekommen und dann kassierst du. Bist die drittschlechteste Defensiv-mannschaft überhaupt und kassierst in der 1. Halbzeit 63 Punkte." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WnNacVRtRjAvK2g2cFdnUFViNkF4NGI1Q1BJYUhSd2ZMM2NXYzF0QWplST0=Alex Vogel, MagentaSport-Experte, über Bayern-Coach Alex Gavel: "Natürlich ist es für Anton Gavel auch eine neue Situation, in der er Tag ein und Tag aus dazulernt. Wenn es einen Trainer gibt, der seine Mannschaft scharf macht, dann ist es er. Wenn es jemanden gibt, der Lösungen sucht, dann ist es auch er. Er ist ein herausragender Trainer. Dem muss man Zeit geben, ich würde von außen eher auf die Spieler schauen. Das braucht Zeit. Das war heute eine sehr schwache Vorstellung, da muss sich viel tun. Rollenverteilung ja, aber die Spieler müssen auch anders rauskommen." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Q0RkZVpJckxQcEE2empaRDlCV25OZEorOTBvakQvWVJ4b2hWT0ZXM0puYz0=Istanbul oder Belgrad! In welchem Derby ist die Stimmung heißer, emotionaler????Anadolu Efes Istanbul - Besiktas JK 89:80Das Intro von Anadolu Efes Istanbul macht Lust auf das türkische Derby. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=OWN5Tll0NXRQMjU2bHFEVkloWmZhcXRnZEVncVh6L0RuZS9jZ25NVTJpST0=Partizan Belgrad - Roter Stern BelgradDerbytime in Belgrad! Ein gellendes Pfeifkonzert für die Gäste von Roter Stern und eine Gänsehautatmosphäre während der Partizan-Hymne. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SUpxekd5aTFwaGpIK2dFU0dweEt5VWQyckVieW1YSjB1TE9WOUlOZS9mYz0=Eine unfassbare Atmosphäre in Belgrad. Die Partizan-Anhänger machen mächtig Alarm und peitschen ihre Mannschaft lautstark nach vorn. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Z2hLTElXdzQrT3EvNEZxNzl0dHF0bXJ4YTBzYTVIeFEyckExa1A0YVZKST0=Lamar Stevens setzt mit einem Dunk ein Ausrufezeichen und heizt die eigenen Fans an. Die lassen sich nicht zweimal bitten. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=citocmI3RnVJdTNOdUVIQ3l6YjFhSTBhVmNqTDQwWmF6SWlzSnFON3JpZz0=Basketball live bei MagentaSportEuroLeague - 7. SpieltagFreitag, 23.10.2026Ab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - ASVEL Villeurbanne LyonAb 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - Fenerbahce Tarfin IstanbulAb 20.30 Uhr: Paris Basketball - Basket Club Valencia8. SpieltagDienstag, 27.10.2026Ab 16.45 Uhr: Dubai Basketball - Paris BasketballAb 19.30 Uhr: FC Bayern München - FC BarcelonaAb 19.45 Uhr: Roter Stern Meridianbet Belgrad - Maccabi Rapyd Tel AvivAb 20.00 Uhr: PanathinaikosAKTORAthen - Armani Olimpia MailandAb 20.15 Uhr: Valencia Basket - Fenerbahce Tarfin IstanbulAb 20.45 Uhr: KosnerBaskonia Vitoria Gasteiz - Real MadridMittwoch, 28.10.2026Ab 18.15 Uhr: Besiktas JK - Olympiakos PiräusAb 18.45 Uhr: Hapoel IBI Tel Aviv - Anadolu Efes IstanbulAb 19.45 Uhr: ASVEL Villeurbanne Lyon - Partizan BelgradAb 20.15 Uhr: Virtus Bologna - Zalgiris KaunasPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6376259