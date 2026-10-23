Seine Hoheit Scheich Saud bin Saqr Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Ras Al Khaimah, hat die erste Unternehmensberatung des Emirats in China eröffnet. Damit beginnt ein neues Kapitel der Zusammenarbeit und Partnerschaft.

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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, UAE Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, inaugurated the Emirate's first business consultancy in China, located in Guangzhou, Guangdong Province, stating that the launch reflects a long-term commitment to strengthening ties with partners in China and to creating new avenues for investment, trade and collaboration. (Photo: AETOSWire)

Das im Industriezentrum von Guangzhou befindliche Beratungsunternehmen wird als führende Plattform dienen, um die Beziehungen von Ras Al Khaimah zu chinesischen Unternehmen zu stärken und den Ausbau der Zusammenarbeit in Schlüsselbranchen zu fördern.

Die Eröffnung der Unternehmensberatung baut auf einer jahrhundertealten Verbindung auf. Schon damals verknüpfte der Seehandel Ras Al Khaimah mit China, insbesondere der Handel mit Waren wie Porzellan und Perlen. Diese gemeinsame Geschichte bildet zusammen mit den seit mehr als vier Jahrzehnten bestehenden diplomatischen Beziehungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und China eine solide Grundlage für die weitere Zusammenarbeit.

Seine Hoheit Scheich Saud kommentierte: "Unsere Geschichte und unsere Erfahrung haben uns gelehrt, dass Partner über bloße Geschäftschancen hinausblicken. Sie suchen Stabilität, Transparenz, Governance und Engagement. Genau dieses Umfeld haben wir in Ras Al Khaimah geschaffen."

"Die heutige Eröffnung der ersten Unternehmensberatung von Ras Al Khaimah in China markiert einen bedeutenden Schritt nach vorn in unserer Partnerschaft. Mit der Gründung dieser Beratung schaffen wir ein dauerhaftes Zuhause auf unserem gemeinsamen Weg. Wir verbinden unsere Menschen, unsere Kulturen und unsere Industrien. Damit stellen wir sicher, dass unsere Zusammenarbeit nicht mehr sporadisch, sondern kontinuierlich ist, und nicht länger transaktional, sondern wahrhaft transformativ."

Seine Hoheit Sheikh Saud besichtigte die neuen Räumlichkeiten der Unternehmensberatung und wohnte einem traditionellen chinesischen Löwentanz sowie der Verteilung der traditionellen roten Umschläge bei, die der Eröffnungsfeier eine besondere kulturelle Note verliehen.

Im Rahmen der Feierlichkeiten fand der "Ras Al Khaimah 2027 Calendar Sketches Competition" statt, ein Wettbewerb, bei dem fast 200 Schüler aus Guangzhou im Alter von 11 bis 15 Jahren die Gelegenheit hatten, Ras Al Khaimah künstlerisch zu erkunden. Dabei ließen sie sich von den Naturlandschaften, Bergen, Stränden, dem Erbe, der Kultur und den Traditionen des Emirats inspirieren. Die 12 besten Einreichungen werden im offiziellen Ras-Al-Khaimah-Kalender 2027 erscheinen.

Im Rahmen seines Besuchs in Guangdong traf Seine Hoheit Scheich Saud auch Wang Xi, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Parteikomitees der Provinz Guangdong. Bei dem Treffen ging es darum, die Beziehungen zwischen Ras Al Khaimah und der Provinz weiter zu stärken und die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen von gemeinsamem Interesse auszubauen.

Quelle: AETOSWire

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