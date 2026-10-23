Floki Prognose Oktober 2026: FLOKI Kurs verliert 82 %, doch Wale kaufen wie nie

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FLOKI hat in den letzten zwölf Monaten über 82 Prozent seines Wertes verloren, und trotzdem kaufen Großanleger weiter. Der Token notiert aktuell bei rund 0,00002724 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von etwa 262 Millionen Dollar. Im September stieg FLOKI innerhalb von 24 Stunden um 14 Prozent, als Bitcoin auf Achtmonatshochs kletterte. Doch der Kurs fiel danach wieder zurück, und die Floki Prognose spaltet die Analysten wie kaum ein anderer Meme Coin.

Die einen sehen ein totes Projekt, die anderen einen schlafenden Riesen mit echten Produkten hinter dem Witz. Valhalla läuft seit Juni 2025 auf dem Mainnet, ein Cross Chain Trading Bot soll 2026 folgen, und Medienpartnerschaften erreichen über 219 Millionen Haushalte. Wer hat recht, die Verkäufer oder die Wale, die jetzt leise nachkaufen?

Floki Prognose Oktober 2026: Was die Daten wirklich zeigen

Der Widerspruch beginnt beim Kurs: Laut MetaMask notiert FLOKI bei 0,00002724 Dollar, hat in sieben Tagen 2,3 Prozent verloren und handelt 94 Prozent unter dem Allzeithoch. Doch On Chain Daten zeigen das Gegenteil.

Im September stieg FLOKI um 13 Prozent, als Bitcoin über 87.000 Dollar kletterte. Sharpe AI sieht für die nächsten drei Monate ein Plus von 3,27 Prozent voraus, eher Konsolidierung als Zusammenbruch.

Die Lücke zwischen Preis und Entwicklung macht den Fall interessant. Valhalla läuft seit Juni 2025 auf dem Mainnet, FLOKI landete auf Bitkub in Thailand, und ein Trading Bot wird bald 50 Prozent seiner Gebühren in Token Burns stecken. Trotzdem bleibt der Kurs unter Druck, genau das Muster, das sich in der Kryptogeschichte vor jedem Ausbruch wiederholt.

Große Akteure kaufen, während die Masse verkauft, und wenn die Nachricht die Öffentlichkeit erreicht, sind die besten Einstiege vorbei. Bei FLOKI war das 2021 so, als frühe Käufer für Bruchteile eines Cents einstiegen und beim Hoch 2024 bei 0,0003462 Dollar auszahlten. Genau dieses Fenster existiert gerade bei einem Token, der noch im Vorverkauf steckt und seine Coins in einer Phase verkauft, die bei FLOKI längst abgeschlossen ist.

Pepeto: Der Ethereum Meme Coin im Vorverkauf, der an FLOKIs Anfänge erinnert

Bei über 260 Millionen Dollar Marktkapitalisierung kann FLOKI die Vervielfachung nicht mehr liefern, die seine frühesten Käufer erlebten. Wer dieses Fenster sucht, findet es bei Pepeto, einem Ethereum Meme Coin im Vorverkauf.

Ein Trader, der Bitcoin vom Tief 2022 bis zum Hoch dieses Zyklus hielt, verlagert seine Gewinne jetzt in Pepeto. Bei einem Preis von 0,000000188 Dollar, mit mehr als 10,38 Millionen Dollar im Vorverkauf und über 43.000 Haltern, erwarten Analysten nach dem Listing einen erheblichen Kursanstieg. Jede Stufe des Vorverkaufs endet zu einem festgelegten Datum, und der Preis steigt mit dem Abschluss, sodass Warten nur den nächsten, höheren Einstieg näherbringt.

Statt mehr Bitcoin zu kaufen, besteht der Plan darin, Gewinne aus großen Coins zu nehmen und einen Teil in Projekte mit höherem Potenzial zu stecken. Pepeto passt in dieses Bild, weil die Produkte bereits laufen. PepetoSwap erhebt eine Gebühr von 0,00 Prozent auf 50 Millionen Dollar getestetes tägliches Volumen, ein privates Relay hält Sniper Bots von jeder Order fern, und ein Scanner bewertet jeden Token von 0 bis 100 vor dem Kauf.

Das 700.000 Dollar Gewinnspiel im Rahmen der God of Frogs Kampagne belohnt sieben Gewinner, wobei ein Kauf im Vorverkauf ab 100 Dollar als Teilnahme genügt. Die Sicherheit des Projekts steht auf einem geprüften Fundament, denn SolidProof hat den gesamten Code auditiert und die Identität des Teams per KYC verifiziert, bevor der Vorverkauf begann. Der Listingpreis liegt bereits beim Dreifachen des aktuellen Stufenpreises, sodass die frühesten Käufer auf der offiziellen Pepeto Website einen Vorsprung halten, noch bevor der Token gehandelt wird. Dieser Abstand wird mit jeder Stufe kleiner, und der größte Vorsprung geht an diejenigen, die sich zuerst entscheiden.

Fazit

Die Floki Prognose zeigt Konsolidierung, die frühen Gewinne sind realisiert, und eine Marktkapitalisierung von über 260 Millionen Dollar lässt wenig Raum für Vervielfachung. Pepeto steht noch dort, wo Dogecoin und Pepe einmal standen, bevor deren erste Käufer die Geschichten wurden, die jeder kennt. Der Listingpreis liegt beim Dreifachen des heutigen Stufenpreises, das Fenster schließt sich Stufe für Stufe, und wer jetzt kauft, sichert sich das Gewinnpotenzial, das bei FLOKI längst Geschichte ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Floki Prognose für Oktober 2026?

FLOKI konsolidiert bei 0,00002724 Dollar, und Sharpe AI erwartet ein Plus von 3,27 Prozent in drei Monaten.

Was ist Pepeto und warum gilt es als frühe Chance?

Pepeto ist ein Ethereum Meme Coin im Vorverkauf, den ein Pepe Mitgründer gebaut hat. Der Listingpreis liegt beim Dreifachen des Stufenpreises, und frühe Käufer sichern sich das Gewinnpotenzial vor dem Börsenstart auf der offiziellen Pepeto-Website.