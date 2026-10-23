Als einer von wenigen Anbietern erweitert Megaport sein umfassendes Angebot an AWS-Konnektivitätsoptionen um AWS Interconnect.

Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), eine weltweit führende Plattform für automatisierte Infrastruktur, gab heute die Unterstützung von AWS Interconnect bekannt, einem neuen Managed-Connection-Modell von Amazon Web Services (AWS), das Unternehmen die Anbindung ihrer Infrastruktur an AWS vereinfachen soll.

AWS Interconnect von Megaport bietet Unternehmen und Anbietern von KI-Infrastrukturen eine automatisierte Konnektivitätsoption, wenn ihre Anforderungen über herkömmliche AWS Hosted Connections hinausgehen. MACsec-Verschlüsselung und vier redundante Verbindungen über zwei Standorte hinweg werden bei allgemeiner Verfügbarkeit als Teil des Dienstes enthalten sein, wobei Kunden Verbindungsgeschwindigkeiten von 1 Gbit/s bis 100 Gbit/s wählen können.

Kunden können eine Bestellung für "AWS Interconnect Last Mile" entweder über das Megaport-Portal oder die AWS Management Console starten und auf der jeweils anderen Plattform abschließen. AWS und Megaport automatisieren anschließend die zugrunde liegende Netzwerkkonfiguration, einschließlich VLANs, IP-Subnetze, MTU und BGP. Dadurch entfällt für Kunden die Notwendigkeit, den Port, die Genehmigungserklärung und die Cross-Connect-Verbindung zu organisieren, die mit einer dedizierten Verbindung verbunden sind was den Aufbau ausfallsicherer Pfade zu AWS vereinfacht.

"AWS Interconnect bietet Unternehmen eine weitere Möglichkeit, ihre AWS-Konnektivität zu skalieren, ohne zusätzliche Netzwerkinfrastruktur selbst betreiben zu müssen", sagte Michael Reid, Chief Executive Officer von Megaport. "Für Megaport-Kunden erfolgt diese Verbindung zudem über dieselbe Plattform, die sie bereits nutzen, um andere Clouds, Rechenzentren und Dienste zu erreichen. Sie können die Kapazität für AWS erhöhen und sich gleichzeitig in eine umfassendere Infrastrukturumgebung einbinden."

"AWS Interconnect Last Mile wurde entwickelt, um die Bereitstellung und den Betrieb unserer hochkapazitiven Cloud-Konnektivität noch einfacher zu gestalten. Die Zusammenarbeit mit AWS-Partnern wie Megaport bietet Kunden mehr Auswahlmöglichkeiten bei der Anbindung ihrer Infrastruktur an AWS, wobei Automatisierung, Verschlüsselung und Ausfallsicherheit bereits in den Dienst integriert sind", sagte Robert Kennedy, VP, Networking Services bei AWS.

Die öffentliche Vorschau von AWS Interconnect von Megaport ist jetzt verfügbar und wird Ende 2026 allgemein verfügbar sein; zunächst werden Ashburn und San Jose, zwei unserer wichtigsten Verbindungsregionen, unterstützt. Besuchen Sie unser Docs-Portal, um loszulegen, oder kontaktieren Sie unser Vertriebsteam.

Über Megaport

Die Bereitstellung von Infrastruktur sollte schnell und einfach sein. Mit einem softwaredefinierten Ansatz bietet Megaport private Rechen-, Netzwerk- und Speicherressourcen weltweit, sicher und auf Abruf. Errichten und skalieren Sie Ihre Infrastruktur mit nur wenigen Klicks mithilfe einer globalen KI-Inferenzplattform. Megaport genießt das Vertrauen weltweit führender Unternehmen und arbeitet mit Dienstleistern, Rechenzentren und Systemintegratoren an über 1.200 Standorten weltweit zusammen. Das Megaport-Netzwerk ist nach ISO/IEC 27001 zertifiziert. Beginnen Sie mit dem Aufbau unter megaport.com.

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