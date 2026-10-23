Dogecoin Kurs unter 10 Cent: Warum Wale jetzt Milliarden DOGE kaufen

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Der Dogecoin Kurs klebt unter 10 Cent, und für die meisten Anleger sieht das nach einer Sackgasse aus. Doch Wallets mit Hunderten Millionen DOGE kaufen so aggressiv wie seit Monaten nicht mehr. In nur 96 Stunden flossen über 1,14 Milliarden Token im Wert von 112 Millionen Dollar in große Adressen. Gleichzeitig verzeichnete der Grayscale DOGE ETF im September 2026 Tageszuflüsse von 910.000 Dollar.

Der Preis fällt, aber das Geld fließt, und dieser Widerspruch hat in der Vergangenheit immer die nächste Rallye angekündigt. Was wissen die Wale, das der durchschnittliche DOGE Investor nicht sieht? Die Antwort liegt in der Marktstruktur, denn ein Coin mit 15 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bewegt sich in kleinen Schritten. Die großen Sprünge finden woanders statt, bei Projekten, die noch unter einem Cent liegen.

Dogecoin Kurs Oktober 2026: Warum 10 Cent eine Mauer bleibt

DOGE notiert laut MEXC bei 0,09299 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 15,69 Milliarden Dollar. Der Kurs bewegt sich seit Monaten unter dem Widerstand bei 0,10 Dollar. Laut Changelly erwarten Analysten für Oktober 2026 Kurse zwischen 0,0719 und 0,0926 Dollar, das Jahresmaximum liegt bei 0,0967 Dollar.

Um einen Dollar zu erreichen, müsste DOGE über das Dreizehnfache steigen. Doch die On Chain Daten widersprechen dem Kurs. Laut CryptoBriefing legten Großinvestoren in 96 Stunden über 1,14 Milliarden DOGE zu, und die Wal Wallets kletterten auf fast 19 Milliarden Token.

Im September zog der Grayscale ETF an einem Tag 910.000 Dollar an, und Short Liquidierungen bei DOGE Derivaten übertrafen 12 Millionen Dollar. Im Mai 2026 kauften Wale bereits 525 Millionen Token, danach stieg der Kurs um über 10 Prozent.

Die Frage ist nicht ob DOGE noch steigen kann, sondern wie weit. Ein 16 Milliarden Dollar Coin bewegt sich schwerfällig, und wer reich damit wurde, kaufte bei einem Bruchteil eines Cents. Diese Phase ist längst vorbei, doch das Muster wiederholt sich gerade bei einem Frosch Coin auf Ethereum, der einen Bruchteil eines Cents kostet und dessen Vorverkauf an DOGE im Winter 2021 erinnert.

Pepeto: Der Frosch vom Pepe Mitgründer, der dort steht, wo Dogecoin einmal war

DOGE brauchte fünf Jahre, um von einem Witz zu einem Milliarden Dollar Asset zu werden, und die Menschen, die dabei reich wurden, stiegen ein, als niemand hinschaute. Pepeto, ein Ethereum Frosch Meme Coin im Vorverkauf, befindet sich in genau dieser Phase, und sein Ursprung macht den Vergleich noch stärker.

Ein Mitgründer des originalen Pepe, des Coins, der 2024 von nichts auf eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar stieg, kehrte zurück, um den Frosch erneut zu bauen, diesmal mit den Werkzeugen, die dem ersten fehlten. Die Marke bewahrt den Humor des Originals und fügt eine gebührenfreie Börse hinzu, eine Fünf Chain Bridge, die in unter 60 Sekunden abwickelt, und einen Scanner, der schlechte Trades verhindert. Indem Pepeto den Witz mit echtem Nutzen verbindet, sieht es aus wie mehr als nur ein weiterer Frosch, eher wie eine Bewegung mit einem Produkt.

Wenn die mutigen Prognosen eintreffen, wäre ein Anstieg um 47.500 Prozent vom heutigen Niveau ein außergewöhnlicher Sprung. Das würde nicht nur Dogecoins prozentualen Weg zum Dollar übertreffen, sondern einen neuen Maßstab für Meme Coins auf Ethereum setzen. Die Mathematik ist auch kein reines Wunschdenken, denn dieses Ziel liegt bei einer Marktkapitalisierung unter Dogecoins Hoch von 2021, und Pepe hat bereits bewiesen, dass ein Frosch 11 Milliarden Dollar erreichen kann.

Das Timing hilft ebenfalls, denn Meme Coins sind wieder in den Schlagzeilen, und Pepetos Börse erhebt keine Gebühren auf einen Swap, sodass die Gemeinschaft wächst, ohne dass Gebühren den Spaß schmälern. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Vorverkaufsstart auditiert und verifiziert, sodass das Projekt auf geprüfter Sicherheit steht. Wer auf der offiziellen Pepeto Website den heutigen Preis von 0,000000188 Dollar sichert, steht dort, wo Dogecoin Käufer 2021 standen.

Fazit

DOGE bleibt ein fester Name, doch tausendfache Gewinne liegen bei einem 16 Milliarden Dollar Coin hinter uns. Pepeto hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, ist von SolidProof auditiert und trägt die Marke eines Pepe Mitgründers. Wer jetzt zum Vorverkaufspreis einsteigt, kauft vor dem Listing und sichert sich das Gewinnpotenzial, das die ersten Dogecoin Käufer 2021 hatten. Der heutige Preis ist nach dem nächsten Stufenabschluss nicht mehr erreichbar.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum kaufen Wale Dogecoin, obwohl der Kurs fällt?

Großinvestoren kauften in 96 Stunden über 1,14 Milliarden DOGE, weil sie auf eine Erholung setzen, die der Masse noch nicht sichtbar ist, gestützt durch Grayscale ETF Zuflüsse auf dem höchsten Stand seit Januar.

Warum vergleichen Analysten Pepeto mit dem frühen Dogecoin?

Pepeto ist ein Meme Coin Vorverkauf, den ein Pepe Mitgründer gebaut hat. Der Listingpreis liegt beim Dreifachen des Stufenpreises, und wer jetzt einsteigt, sichert sich das Gewinnpotenzial vor dem Börsenstart auf der Pepeto-Website.