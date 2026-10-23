RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) hat seine Kapazitäten für die komplexe Versorgung durch eine Neugestaltung des Notfallversorgungsprozesses erweitert und erfüllt damit die steigende Nachfrage, ohne den zeitnahen Zugang für Patienten zu beeinträchtigen, die eine hochspezialisierte Behandlung benötigen.

Das KFSH verfügt über mehr als 1.500 Betten für hochspezialisierte Versorgungsbereiche, darunter Transplantationsmedizin, Onkologie, Immuntherapie, Herzmedizin sowie weitere Programme der Tertiär- und Quartärversorgung. In diesem Umfeld können Verzögerungen in der Notaufnahme Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Betten, geplante Behandlungen, kritische Verlegungen sowie die Möglichkeit haben, komplexe Überweisungen anzunehmen.

Das Krankenhaus begegnete dieser Herausforderung durch eine koordinierte Neugestaltung der Prozesse. Stabile Patienten können gegebenenfalls direkt aus den Ambulanzen aufgenommen werden, wodurch ein unnötiger Umweg über die Notaufnahme vermieden wird. Die Entlassungen am Vormittag, die Medikamentenausgabe, die Laboruntersuchungen und die radiologischen Leistungen wurden optimiert, um den Patientenumschlag zu verbessern und Kapazitäten bereits früher am Tag freizusetzen.

Die Echtzeitüberwachung durch die KI-gestützte Leitstelle für Patientenfluss und Kapazitäten unterstützt diese Abläufe, indem sie Verzögerungen erkennt, Engpässe prognostiziert und die operativen Ressourcen dorthin lenkt, wo sie benötigt werden. Insgesamt führten diese Maßnahmen dazu, dass sich die mittlere Verweildauer in der Notaufnahme von mehr als 13 Stunden im Jahr 2023 auf 3,2 Stunden bis Mitte 2025 verringerte.

Das KFSH betrachtet die Kapazität als eine krankenhausweite klinische Ressource und nicht lediglich als reine Bettenzahl. Die effektive Kapazität hängt davon ab, wie schnell Patienten Entscheidungen, Diagnosen, Behandlungen, Verlegungen und eine sichere Entlassung erhalten. Durch die Optimierung der Abläufe über den gesamten Behandlungsverlauf hinweg ist das KFSH in der Lage, komplexere Fälle zu behandeln und gleichzeitig die Reaktionsfähigkeit bei Notfällen aufrechtzuerhalten sowie die Leistungsfähigkeit der spezialisierten Dienste zu gewährleisten.

Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre wurde für das Jahr 2026 auf Platz 1 im Nahen Osten und in Afrika sowie auf Platz 12 weltweit unter den 250 führenden akademischen medizinischen Zentren eingestuft. Laut Brand Finance wurde sie zudem als wertvollste Marke im Gesundheitswesen im Königreich und im Nahen Osten für das Jahr 2026 ausgezeichnet und von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser sowie der weltweit besten Spezialkrankenhäuser für das Jahr 2026 aufgenommen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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