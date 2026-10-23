Bitcoin News heute: Schweizer ETF genehmigt, Tesla-SpaceX-Fusion mit 30.221 BTC geplant

Anzeige / Werbung

Die Schweizer FINMA genehmigt den ersten Spot-Bitcoin-ETF für Privatanleger, und nur Stunden später prüfen Tesla und SpaceX eine Fusion, die 30.221 BTC in einer einzigen Bilanz bündeln würde. Bitcoin handelt am 22. Oktober 2026 bei 82.690 Dollar, nachdem der Kurs in der Nacht auf 84.808 Dollar gestiegen war und den gesamten Anstieg wieder abgegeben hat. Die Volatilität nähert sich dem tiefsten Stand des Jahres 2026. Der Fear and Greed Index steht bei 68, was Gier signalisiert, obwohl der Kurs gefallen ist. Die Fed entscheidet am 28. Oktober über den Leitzins und setzt damit den Ton für das Quartal. Institutionelle Akteure positionieren sich, bevor die meisten Krypto-Meldungen die Schlagzeilen erreichen. Dieser Artikel ordnet die Bitcoin News der letzten 24 Stunden ein und zeigt, wo Privatanleger noch einen Vorteil haben.

Bitcoin News: Drei Meldungen, die zusammengehören

Die FINMA hat laut einem KuCoin-Marktbericht den ersten Spot-Bitcoin-ETF für Privatanleger genehmigt. Damit öffnet sich in der Schweiz erstmals ein regulierter Zugang zu physisch hinterlegtem Bitcoin. Am selben Tag meldeten Quellen, dass Tesla und SpaceX eine Fusion prüfen, die 30.221 Bitcoin zusammenführen würde, was Platz sechs der größten öffentlich bekannten Bitcoin-Bestände bedeutet.

Bitcoin handelt am 22. Oktober bei 82.690 Dollar nach einem Rückfall von 84.808 Dollar, wie CryptoTicker berichtet. Der Gesamtmarkt verlor 2,64 Prozent, die Dominanz stieg auf 59,53 Prozent. Die Volatilität nähert sich dem Jahrestief, und K33 Research meldet schwache Handelsaktivität vor der Fed-Entscheidung.

Das Bild wiederholt sich: Regulierungsbehörden öffnen Türen für Institutionen, während Kleinanleger auf die nächste Meldung warten. Wer erst handelt, nachdem BlackRock, Tesla und nationale Aufsichtsbehörden sich positioniert haben, zahlt höhere Preise. BTC liegt 34 Prozent unter seinem Allzeithoch von 126.210 Dollar, ein Abschlag, den institutionelle Desks als Einstieg lesen. Bei 1,6 Billionen Marktwert sind die Vervielfachungen für Bitcoin begrenzt. Die Frage ist, wo Privatanleger die Rendite finden, die Bitcoin nicht mehr liefern kann, und die Antwort führt in Märkte, die Institutionen nicht betreten können.

Pepeto: Der Presale, zu dem BlackRock keinen Zugang hat

Die FINMA öffnet ETFs, Tesla bündelt 30.221 BTC in einer Bilanz, doch in einen Presale vor dem Listing kann keine Institution investieren. Genau dort wartet Pepeto bei 0,000000188 Dollar, und genau deshalb haben Privatanleger hier den Vorsprung, den ihnen bei Bitcoin niemand mehr gibt.

Pepeto ist der zweite Anlauf des Pepe-Mitgründers an dem Konzept, das die allerersten Käufer zu Gewinnern gemacht hat, und kein Projekt, das auf einen Katalysator wartet, denn drei Produkte laufen bereits. Der Sicherheitsscanner stoppt Verträge, die Wallets leeren können, prüft 42 Indikatoren und simuliert Kauf und Verkauf und blockiert kritische Befunde automatisch.

PepetoSwap ist eine laufende Börse, die bei einem Tagesvolumen von 50 Millionen Dollar getestet wurde und einen eingebauten Schutz vor MEV-Angriffen bietet. Die Bridge verbindet Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter einer Minute miteinander. Die Codebasis wurde von SolidProof vor dem Presale-Start geprüft und verifiziert, sodass Käufer auf einen auditierten Smart Contract setzen.

43.000 Käufer halten Pepeto bereits, und der Presale hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Analysten sehen ein Renditepotenzial von 100x bis 300x, solange der Presale-Preis gilt, und wer heute kauft, sichert sich dieses Verhältnis, bevor das Binance-Listing den Preis bestimmt. Bei Pepe hätten 10.000 Dollar in der Frühphase ein siebenstelliges Ergebnis erzielt, und Pepeto befindet sich genau in dieser Phase.

Das ist die Gelegenheit, die ETH- und SOL-Käufer um Jahre verpasst haben. Während Institutionen auf Genehmigungen warten, schließt sich das Presale-Fenster mit jeder Stufe. Auf der offiziellen Pepeto-Website sehen Interessenten den laufenden Presale-Preis und den Countdown bis zur nächsten Stufe.

Fazit

Die Bitcoin News dieser Woche machen klar: Institutionen positionieren sich über ETFs und Fusionen, doch keiner dieser Wege bietet einen Presale-Einstieg unter einem Cent. Pepeto richtet sich an alle, die heute zum Presale-Preis einsteigen und das Renditepotenzial von 100x bis 300x vor dem Listing sichern wollen. 43.000 Käufer und 10,38 Millionen Dollar sprechen für laufende Produkte statt leere Versprechen. Jede Stufe endet an einem festen Datum, und wer die Vergangenheit von Pepe und Shiba kennt, weiß, dass diese Phase nicht von Dauer ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Welche Bitcoin News bewegen den Markt am 22. Oktober 2026?

Die FINMA genehmigte den ersten Schweizer Spot-Bitcoin-ETF, Tesla und SpaceX prüfen eine 30.221-BTC-Fusion, und BTC steht bei 82.690 Dollar. Die Fed am 28. Oktober wird die Richtung vorgeben.

Was unterscheidet Pepeto von anderen Krypto-Presales?

Pepeto kommt vom Pepe-Mitgründer, liegt im Presale unter einem Cent und bietet laut Analysten bis zu 300x. Scanner, Börse und Bridge sind bereits live, und die Codebasis trägt das SolidProof-Audit. Alle Informationen auf der offiziellen Pepeto-Website.