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Über eine Milliarde Dollar floss in drei Tagen in amerikanische Bitcoin-Spot-ETFs, und trotzdem bewegt sich der BTC-Kurs kaum. Am 21. Oktober 2026 verbuchten die Fonds allein 528 Millionen Dollar, den größten Tageszufluss seit einem Monat. Bitcoin notiert bei rund 84.099 Dollar, der Fear & Greed Index steht bei 68. Institutionelle Anleger kaufen aggressiv, während Kleinanleger auf die Fed-Entscheidung am 28. Oktober warten, und die Bitcoin News heute zeigen ein vertrautes Muster: Großanleger positionieren sich still, bevor die nächste Bewegung kommt.

Bitcoin News: ETF-Milliarden fließen, doch die Volatilität schläft

Amerikanische Spot-ETFs verzeichneten am 21. Oktober Zuflüsse von 528,4 Millionen Dollar, angeführt von BlackRocks IBIT mit 235 Millionen Dollar, wie The Block berichtete. Fidelitys FBTC folgte mit 212,7 Millionen Dollar, zusammen 85 Prozent der Tageszuflüsse. In drei Tagen floss über eine Milliarde Dollar in die Fonds, obwohl BTC kaum reagierte. Bitcoin erreichte am 21. Oktober ein Tageshoch von 84.777 Dollar, gab die Gewinne ab und fiel bis zum 22. Oktober auf rund 81.963 Dollar.

Die Gesamtnettozuflüsse seit dem ETF-Start liegen bei 57,96 Milliarden Dollar, wie crypto.news berichtete, der Nettovermögenswert beträgt 109,31 Milliarden Dollar. K33 Research meldet, dass Bitcoins realisierte 28-Tage-Volatilität auf 1,2 Prozent gefallen ist, nahe am Jahrestief. Die Schweizer FINMA hat den ersten Spot-Bitcoin-ETF für Privatanleger genehmigt, und die Fed-Entscheidung am 28. Oktober bleibt der nächste Katalysator.

Die Bitcoin News dieser Woche zeigen, dass Institutionen sich in Phasen niedriger Volatilität positionieren, bevor die Masse reagiert. Doch selbst ein Ausbruch über 85.000 Dollar wäre nur ein Anstieg von 2 Prozent, denn Bitcoins 100-facher Anstieg gehörte denen, die unter 1.000 Dollar einstiegen, und diese Zeit kommt nicht zurück. Die Frage ist, welche Projekte heute noch im Frühstadium stehen, wo das echte Gewinnpotenzial liegt, und warum kaum jemand davon spricht.

Pepeto: Der Presale, den die großen Akteure lieber im Verborgenen halten

Eine Milliarde Dollar fließt in Bitcoin-ETFs, doch diese Milliarden bringen dem Kleinanleger nur 2 Prozent. Die eigentliche Gelegenheit liegt dort, wo ein Projekt bereits funktionierende Handelsinfrastruktur hat und noch vor dem Listing steht, genau die Situation, die Bitcoins erste Käufer vor über einem Jahrzehnt hatten. Immer mehr Trader wechseln von reinen Hype-Coins zu Projekten mit funktionierenden Produkten, und Pepeto gehört zu den Presales, die bei diesem Wandel auffallen.

Dieses Projekt unterscheidet sich von Meme-Coins ohne Nutzen, weil seine Börse bei einer Swap-Gebühr von 0,00 Prozent arbeitet und mit einem täglichen Volumen von 50 Millionen Dollar getestet wurde. Die Bridge bewegt Token über fünf Chains in weniger als 60 Sekunden, sodass Trader ihr Kapital behalten und neue Launches als Erste erreichen. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Presale-Start geprüft und verifiziert, sodass die Sicherheit der technischen Basis unabhängig bestätigt wurde.

Der Sicherheitsscanner ermöglicht es jedem Anleger, den Vertrag eines Projekts in Echtzeit zu prüfen und einen Wert von 0 bis 100 zu erhalten. Dieser praktische Vorteil macht Pepeto zu einem der wenigen Presales, die gebaut wurden, um reale Handelsprobleme zu lösen. Der Presale verkauft aktuell bei 0,000000188 Dollar, die Finanzierung liegt über 10,38 Millionen Dollar, und jede Phase endet an einem festen Datum, danach steigt der Preis, sodass wer heute kauft, den günstigsten Einstieg sichert.

Ein Binance-Listing rückt näher, was die Nachfrage unter frühzeitigen Käufern spürbar erhöht hat. Im Kryptomarkt steigen informierte Akteure früh ein, und erst danach erreicht die Nachricht den breiten Markt. Pepeto steht genau dort, wo solche Gelegenheiten beginnen, und das Zeitfenster zum aktuellen Preis wird mit jeder Phase kleiner.

Fazit

Die Bitcoin News bestätigen, dass Institutionen in BTC laden, doch der prozentuale Spielraum bei einem 1,63-Billionen-Dollar-Asset bleibt begrenzt. Analysten sehen in Pepeto das Gewinnpotenzial eines möglichen 100-fachen Anstiegs, und wer jetzt zum Presale-Preis kauft, positioniert sich, bevor das Binance-Listing und weitere Börsen den Kurs bewegen. Bitcoins Kapitalisierung hat seine frühen Gläubigen belohnt, und ein 100x von hier aus würde den gesamten Kryptomarkt übertreffen. Pepeto steht noch dort, wo Anstiege im Stil von Dogecoin und Pepe beginnen, und das Fenster zum aktuellen Preis schließt sich mit jeder abgelaufenen Phase.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was bewegt den Bitcoin-Kurs am 22. Oktober 2026?

Spot-ETFs verzeichneten über eine Milliarde Dollar Zuflüsse in drei Tagen, Bitcoins Volatilität liegt nahe dem Jahrestief, und die Fed-Zinsentscheidung am 28. Oktober steht bevor. BTC notiert bei rund 84.099 Dollar mit einem Fear & Greed Index von 68.

Warum könnte Pepeto mehr Rendite als Bitcoin bieten?

Pepeto verkauft noch zum Frühphasenpreis, und wer jetzt kauft, sichert sich das Gewinnpotenzial eines möglichen 100x, bevor das Binance-Listing den Kurs bewegt. Bei Bitcoins 1,63 Billionen Dollar Marktkapitalisierung ist ein vergleichbarer Vielfacher kaum noch möglich. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die aktuelle Phase und ihr Enddatum.