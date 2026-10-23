BNB Prognose: Warum bewegt sich der Kurs nach einer Milliarden-Verbrennung kaum?

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BNB Chain hat am 19. Oktober 2026 Token im Wert von 1,2 Milliarden Dollar dauerhaft vernichtet, und der Kurs hat sich kaum bewegt. BNB notiert am 22. Oktober bei 749,80 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von fast 98,5 Milliarden Dollar. Bei dieser Größe verändert selbst eine Milliarden-Verbrennung den Preis nicht über Nacht. Große Akteure scheinen leise zu akkumulieren, während Privatanleger den Schlagzeilen hinterherlaufen. Diese BNB Prognose zeigt, was die Burn-Daten tatsächlich für Anleger bedeuten. Und sie zeigt, wo das Renditepotenzial liegt, das BNB seinen frühen Käufern einst geboten hat.

BNB Prognose nach dem 37. Token-Burn: Was die Daten wirklich zeigen

BNB Chain hat am 19. Oktober seinen 37. quartalsweisen Auto-Burn abgeschlossen und 1.646.196 BNB dauerhaft aus dem Umlauf entfernt. Die vernichteten Token waren rund 1,197 Milliarden Dollar wert, wie CoinGabbar berichtete. Das Gesamtangebot sank auf 131,51 Millionen BNB, auf dem Weg zum Programmziel von 100 Millionen Token.

Trotz dieses Rekord-Burns zeigt der Kurs am 22. Oktober mit 749,80 Dollar nur ein Plus von 2,11 Prozent gegenüber dem Vortag, laut Investing.com. Die Marktkapitalisierung liegt bei 98,48 Milliarden Dollar. CZ fragte öffentlich, ob irgendeine andere Blockchain einen quartalsweisen Burn in vergleichbarer Dollar-Höhe durchführt. Die Antwort lautet nein, doch der Markt behandelte das Ereignis wie Routine. Am selben Tag meldete BNB Chain 1,47 Milliarden Dollar in tokenisierten Aktien mit einem Marktanteil von 42 Prozent.

Wer bei BNB früh dabei war, hat seinen Gewinn längst gesichert. Die Marktkapitalisierung von fast 100 Milliarden Dollar lässt kaum noch Raum für die Vervielfachung, die frühe Käufer erlebt haben. Genau dieses Zeitfenster, das bei BNB längst geschlossen ist, existiert gerade in einem Projekt, das noch vor seinem ersten Börsenlisting steht.

Pepeto: Der Presale mit festem Angebot vor dem Binance-Listing

Wenn ein Coin mit fast 100 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung auf eine Milliarden-Verbrennung kaum reagiert, liegen die großen Gewinne in einem anderen Zeitfenster. Dieses Zeitfenster öffnet sich bei Projekten, die noch vor ihrem ersten Listing stehen und deren Preis sich in festen Stufen bewegt.

Pepeto, ein Krypto-Presale mit einer eigenen Börse, setzt auf ein festes Angebot während seiner letzten Presale-Stufen. Die 420 Billionen Token bleiben auf jeder Chain konstant, weil die eigene Bridge die Menge gleich hält. Der Preis steigt bei jedem Stufenabschluss, sodass sich der Wert Schritt für Schritt aufbaut, während sich ein Binance-Listing nähert. Auf der offiziellen Pepeto-Website liegt der Einstiegspreis bei $0,000000188, doch dieser Preis gilt nur bis zum Ende der laufenden Stufe. Käufer, die jetzt einsteigen, sichern sich das Renditepotenzial zwischen Presale-Preis und Listing-Kurs, die Spanne, die in früheren Zyklen die höchsten Gewinne erzeugt hat.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass der Einstieg für Käufer von Anfang an abgesichert ist. Bereits mehr als 43.000 Halter haben diesen Weg gewählt, und der aktuelle Stufenpreis endet deutlich vor dem Listing. Es ist dasselbe frühe Zeitfenster, das die ersten Käufer von Pepe zu Millionären gemacht hat.

Insgesamt hat der Presale bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Die großen Akteure im Kryptomarkt positionieren sich bei solchen Projekten früh, lange bevor die breite Masse aufmerksam wird. Wer das Muster kennt, erkennt in Pepeto die Bedingungen, unter denen BNB-Käufer der ersten Stunde aus Cent-Beträgen ein Vermögen gemacht haben. Der Unterschied ist, dass dieses Zeitfenster heute noch offen ist. Die Information liegt offen, doch die meisten Privatanleger erfahren erst davon, wenn die frühen Käufer bereits positioniert sind. Die Zahlung funktioniert mit ETH, USDT, BNB oder Kreditkarte, sodass der Zugang für jeden Anleger möglich ist.

Fazit

Die BNB Prognose zeigt einen Coin, der trotz deflationärer Stärke an seiner Marktkapitalisierung hängt und kaum noch Raum für Vervielfachung bietet. Pepeto steht an genau dem Punkt, an dem BNB vor Jahren stand, mit dem Unterschied, dass das Zeitfenster noch offen ist. Jeder Zyklus lehrt dieselbe Lektion, denn die größten Gewinne gehen an diejenigen, die handeln, solange die Tür offen steht. BNB hat seine ersten Halter mit tausendfachen Gewinnen bezahlt und sitzt heute bei fast 100 Milliarden Dollar. Das Binance-Listing von Pepeto rückt näher, und wer jetzt den Presale-Preis nutzt, steht in derselben Position wie BNB-Käufer vor dem ersten Listing. Dieses Renditepotenzial hat ein klares Verfallsdatum, denn jede Stufe endet und der Preis steigt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle BNB Prognose für Oktober 2026?

BNB notiert am 22. Oktober 2026 bei 749,80 Dollar nach dem 37. Token-Burn, der 1,65 Millionen BNB im Wert von 1,2 Milliarden Dollar vernichtet hat. Die Marktkapitalisierung von fast 100 Milliarden Dollar begrenzt das kurzfristige Aufwärtspotenzial.

Was ist Pepeto und ist der Presale sicher?

Pepeto ist ein geprüfter Krypto-Presale mit SolidProof-Audit und KYC-Verifizierung. Börse, Bridge und Sicherheitsscanner sind live, und mehr als 43.000 Halter sind vor dem Binance-Listing eingestiegen. Weitere Informationen auf der offiziellen Pepeto-Website.